Ливийские повстанцы охотятся на Каддафи и развлекаются на виллах его детей

В Ливии продолжаются бои повстанцев с силами Муаммара Каддафи. В Триполи – уличные столкновения, тела погибших никто не собирается хоронить. Мятежники не до конца едины и между ними возникают мелкие стычки. Между тем местонахождение самого полковника остается тайной. Повстанцы прочесывают дом за домом в его поисках.

По последним данным, повстанцы практически отбили район Абу-Салим в Триполи, который обороняли силы ливийского лидера. Теперь бои переместились в соседний район Машрур. Помимо боев в этих двух районах, сторонников Каддафи предприняли попытку прорваться в квартал Баб эль-Азизия. Повстанцам удалось отбить атаку только при помощи авиации НАТО. Кроме того, повстанцы объявили о контроле над аэропортом, но к востоку от него продолжаются бои, пишет CNN.

Как ранее писал Главред, представители ливийской оппозиции заявили, что администрация ПНС работает в Триполи. В то же время BBC считает, что повстанцы торопятся со столь громкими заявлениями, так как верхушка ПНС все еще находится в Бенгази или за границей и не собирается пока перебираться в столицу, охваченную боями.

Тем временем повстанцы в самом Триполи, захватив резиденции детей ливийского лидера и его ближайших советников, решили воспользоваться случаем и примерить на себя жизнь верхушки общества, пишет The Daily Mail. Одни плавают в бассейнах шикарной вилл и палят в воздух из Калашникова, другие развлекаются в апартаментах. Дома приближенных Каддафи оказались набиты дорогим алкоголем: водкой, ромом и виски.

Резиденцию самого Каддафи в Триполи тоже уже успели растащить по частям: накануне оттуда выносили все, вплоть до плюшевых медведей, розовых ковров и детского велосипеда. В течение нескольких дней растаскивали оружие.

В ходе боев повстанцы беспощадно расстреливают наемников Каддафи. Их тела так и остаются лежать на улицах города. Между тем простые жители по несколько суток не выходят из своих домов, пока в их районах идут бои. Как только район переходит под контроль повстанцев, люди выбегают и пытаются на камеры иностранных репортеров продемонстрировать поддержку новой власти, срывая портреты ливийского лидера.