На День независимости оппозицию все-таки травили слезоточивым газом (ФОТО)

Во время противостояния с оппозицией 24 августа сотрудники «Беркута» имели при себе слезоточивый газ «Кобра». Об этом пишет в своем блоге журналист Сергей Лещенко.

Вся страна видела на видео, что против участников акции оппозиции на День независимости применили газ, но милиция на следующий день отвергла обвинение.

«Перед 24 августа были инструктажи, и было принято решение не выдавать личному составу на руки определенные средства активной обороны. В том числе и баллончики с газом, и шумовые гранаты», – цитирует журналист заявление начальника Главного штаба МВД Украины Анатолия Лазарева.

«Это может быть какое-то средство личной гигиены, может, это какие-то другие устройства распыления, которые продаются в парфюмерном или хозяйственном магазине», - сказал высокопоставленный милиционер, комментируя обвинение.

Чтобы разоблачить милицейского начальника во лжи, нужно лишь внимательно пересмотреть фотографии сотрудников «Беркута», которых привлекали к блокированию акций оппозиции.

На изображении четко видно, что сотрудник «Беркута» укомплектован баллончиком слезоточивого газа «Кобра». Он его держит в специальном футляре на ремне с левой стороны. Очевидно, именно этот газ был применен против участников оппозиционного митинга.

Слезоточивый газ «Кобра» изготовляется ООО «Лаборатория прикладной химии» – в том числе по заказу милиции.

В основе «Кобры» лежит вещество алгоген, которое на сайте производителя названо «наиболее мощным из описанных в литературе ядовитых веществ несмертельного действия; вызывает потерю боеспособности за счет сверхмощного раздражения глаз, носоглотки и кожи, при попадании сверхмалого количества вещества в глаза возникает сверхсильное выделение слез, боль и спазм мышц глаз».

«Поэтому, если милицейский начальник Лазарев считает газ «Кобра» дезодорантом, то с целью изучения эффекта ему стоит начать брызгать себе им под мышками, а затем поделиться с общественностью полученным опытом», - советует Лещенко.

фото: blogs.pravda.com.ua