В столице Нигерии взорвано здание ООН - 18 погибших (ФОТО)

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Сильный взрыв прогремел в пятницу в здании ООН в столице Нигерии Абудже. Район вокруг здания в настоящее время патрулирует полицейский вертолет. Над самим зданием образовалось облако дыма. Число жертв достигло 18-ти, сообщает NEWSru.com.

«Мы отправили наших полицейских и саперное подразделение. Мы не можем установить, сколько погибших», - сказал агентству Reuters представитель полиции, подтвердивший, что в здании взорвалась бомба.

Представительница ООН Алессандра Велуччи со ссылкой на коллегу в информационном центре ООН в Лагосе (бывший столице Нигерии) также сказала, что взорвалась именно бомба.

Взрыв раздался после того, как в здание врезался автомобиль, утверждают свидетели. «Мы увидели взрыв, эпицентр которого был в здании. Все, кто находился в подвальном этаже, погибли. Их тела разбросаны повсюду. Я видел человек пять», - сказал Осилайе Майкл, сотрудник аппарата ООН, работающий в здании. Другой свидетель заявил, что погибших вывозили из здания машинами «скорой помощи».

В последнее время Нигерию сотрясают взрывы бомб, ответственность за которые берет на себя радикальная исламистская организация «Боко Харам». Ее название, в переводе с языка хауса, означает «Западное образование - греховно». Взрывы бомб и перестрелки регистрируются в стране почти ежедневно. Чаще всего целью объектами нападения исламистов становятся полицейские, как правила, на северо-востоке этой самой многонаселенной африканской страны.

Например, в одном из северо-восточных городов в четверг исламисты бросили бомбу в полицейский участок, а также ограбили ряд банков. В результате погибли 12 человек, включая полицейских и одного солдата.

По словам источника в спецслужбах, данный террористический акт, весьма вероятно, стал делом рук либо группы «Боко Харам», либо AQIM - организации «Аль-Каида в исламском Магрибе». По его оценке, случившееся - худшее, что могло произойти, и приведет к серьезнейшей эскалации напряженности в Нигерии.

Как сообщал Гларед ранее, аналитики консалтинговой компании Maplecroft составили рейтинг самых опасных с точки зрения терроризма государств планеты. Наибольший рост террористической угрозы показали Йемен, Иран, Уганда, Ливия, Египет и Нигерия.

фото: france24.com, osundefender.org