Янукович: Уступки России не будут за счет суверенитета Украины

В отношениях с Россией наше государство твердо стоит на позиции защиты своих национальных интересов. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал сегодня журналистам в Донецке, отвечая на вопрос о формуле таможенного союза в формате «3+1».

«В отношениях с любым государством, тем более с Россией, всегда были, есть и будут разногласия по поводу защиты национальных интересов. Мы имеем собственную позицию, которая предусматривает защиту украинских национальных интересов», – цитирует Президента Остров.

Глава государства отметил, что Украина провозгласила политику национального прагматизма и в отношениях с Россией нужно искать компромисс, а иногда и делать уступки. «Но уступки не будут за счет суверенитета Украины», – подчеркнул он.

Президент напомнил, что Конституция Украины и ее законы говорят о том, что Украина не делегирует наднациональным органам полномочия, которые относятся к полномочиям государства.

Напомним, как ранее писал Главред, Россия заявила, что считает неприемлемым сотрудничество Украины с Таможенным союзом (ТС) в формате "3+1", речь может идти только о полноценном вступлении Киева в ТС. Об этом шла речь во время встречи президентов Украины и России в сочинской резиденции «Бочаров ручей».