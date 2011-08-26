Ахмадинежад: для Израиля не будет места на Ближнем Востоке

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что для Израиля не будет места на Ближнем Востоке после формирования Палестинского государства, сообщает Би-би-си.

Выступая перед тысячами людей в Тегеране на ежегодном митинге в поддержку палестинского народа, Ахмадинежад заявил, что создание независимого Палестинского государства должно стать первым шагом для освобождении всех палестинских земель.

Лидеры Палестинской автономии, как ожидается, официально представят в ООН заявку о признании независимости Палестинской автономии в сентябре.

Как сообщал Главред ранее, Ахмадинежад обвинил Израиль и станы Запада в причастности к совершенным в Тегеране покушениям на иранских ученых, работавших над реализацией ядерных проектов. Он заявлялось, что «ЦРУ и «Моссад» – враги иранской нации. Они хотят остановить наш научный прогресс. Однако совершенные сегодня теракты – акты отчаяния, свидетельствующие об их беспомощности».