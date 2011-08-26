Мародеры сняли на видео роскошные апартаменты дочки Каддафи (ВИДЕО)

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Ливийские повстанцы-мародеры захватили дом Аиши Каддафи и сняли на видео шикарные апартаменты дочки полковника, сообщает ТСН.

Ливийские повстанцы, целью которых было взять Триполи под свой контроль, начали мародерствовать. Они врывались в дома мирных жителей, грабили их, чинили насилие и даже убивали граждан. В числе первых, мятежники, среди которых оказались немало военнослужащих из Катара и ОАЭ, ворвались в дом Аиши Каддафи, единственной дочери полковника.

Ее внешне неприметный одноэтажный дом, расположенный в квартале Бен Ашур в центре ливийской столицы, внутри оказался дворцом, отделка которого поражала роскошью и стилем времен царицы Клеопатры.

В стране Аишу Каддафи называли ливийской Клаудиею Шиффер или «Клеопатрой Ливии» за ее любовь к эпохе знаменитой египетской царицы. Сама Аиша, юрист по образованию, неоднократно сознавалась, что тяготеет к культуре Италии, куда ездила по несколько раз в год.

Апартаменты Аиши Каддафи - со вкусом обставленный дом в современном стиле с каменной мозаикой на полу, деревянными панно на стене, римской статуей, большим бассейном на террасе, сауной, джакузи и роскошной ванной комнатой.

Больше всего грабителей поразила позолоченная софа в одной из комнаты в форме нимфы с образом дочери полковника. Статуя с ликами Аиши Каддафи была найдена и в другой комнате. В доме много антикварной мебели.

Судя по всему, Аиша со своей семьей, оставляя дом, забрали с собой только самое ценное, оставив большую часть вещей. По дому остались разбросанными игрушки, личные предметы, отмечают британские СМИ.

Повстанцы, захватив дом Аиши и резиденцию ближайших советников Каддафи, решили воспользоваться случаем и «примерять на себя элитную жизнь», пишет The Daily Mail.

Некоторые мародеры плавали в лодке по бассейну шикарной виллы и стреляли в воздух из Калашникова, другие играли на белоснежном рояле. Дома приближенных Каддафи оказались набиты дорогим алкоголем: водкой, ромом и виски.

Резиденцию самого Каддафи в Триполи тоже уже успели растащить по частям: накануне оттуда выносили все, вплоть до плюшевых медведей, розовых ковров и детского велосипеда. В течение нескольких дней растаскивали оружие.

Гвардейцы и их командиры, которые не успели убежать через центральные районы были расстреляны на месте.

Как сообщал Главред ранее, в резиденции Каддафи был найден альбом с фотографиями Кондолизы Райс.