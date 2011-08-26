«Падает не «Прогресс», падает Россия», считает российский депутат

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Потеря «Прогресса» обойдется в $100 миллионов. Такие цифры приводят в космической отрасли. Потери будут покрыты за счет страховых фондов. Однако главным является невосполнимый ущерб, нанесенный России.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.

«Что касается прямого ущерба, то, конечно, он будет покрыт за счет страховок и за счет каких-то иных платежей, фондов и так далее. Этот вопрос давно юридически отрегулирован в праве практических всех государств, ведущих не только космические, авиационные, но и прочие сложные технологические программы», – считает он.

Однако главный и невосполнимый ущерб нанесен имиджу России как ведущей космической державы. «Падает не «Прогресс», падает Россия. Поскольку та тотальная коррупция, то чиновничье засилье, которое сегодня является визитной карточкой нынешней власти – все это является первопричиной происходящих явлений», – с горечью резюмирует российский депутат.

В то же время генеральный директор российского ЦНИИмаш Геннадий Райкунов сообщил, что запуск следующего грузового корабля «Прогресс» к Международной космической станции (МКС) может состояться не раньше, чем в конце сентября – середине октября.

Как ранее писал Главред, ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс М-12М» стартовала в 24 августа с космодрома Байконур. Однако в процессе полета на ракете произошла нештатная ситуация. Грузовой корабль 325-й секунде не отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Частично сгорев в плотных слоях атмосферы, связка рухнула в Чойском районе республики Алтай. По предварительным данным, жертв и разрушений на Земле нет.

фото: gudkov.ru