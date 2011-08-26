Азаров назвал сайт Минобразования «не очень»

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Премьер-министр Николай Азаров назвал неудовлетворительной работу сайта Министерства образования, науки, молодежи и спорта.

Об этом глава правительства заявил сегодня, выступая на заседании коллегии Минобразования, посвященном подготовке нового учебного года, сообщает УНИАН.

В частности, премьер отметил отсутствие на сайте информации о количестве мест, предусмотренных государственным заказом на разные специальности в вузах.

«Я зашел (на этот сайт – прим. ред.) ради интереса – не очень», - отметил Азаров.

Напомним, 25 августа глава Минобразования Дмитрий Табачник заявил, что государственный заказ на обучение специалистов за счет бюджета в вузах выполнено практически на 100%.

Он также отметил, что места в вузах на госзаказе распределяют более 30 государственных органов исполнительной власти.

фото: kmu.gov.ua