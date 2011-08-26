Здание СБУ пытались подорвать салом и колбасой

В Киеве возле здания Службы безопасности Украины представители художественного объединения «Братство Святого Луки» провели акцию в знак протеста против преследования организации «Патриот Украины», сообщает УНИАН.

На акцию собралось около 20 человек с символикой организации «Патриот Украины». Три девушки легли на тротуар, у одной из них на поясе было прикреплено импровизированное взрывное устройство, изготовленное из охотничьей колбасы, начиненный кусками сала. К устройству подсоединены разноцветные проводки и старый будильник с большим циферблатом. По мнению участников акции, именно так работники СБУ представляют себе взрывное устройство.

Участники акции заметили, что им удалось осуществить «импровизированный теракт», а СБУ, по их мнению, не смогла его предотвратить.

Как сообщал Главред ранее, сотрудники СБУ в городе Василькове Киевской области задержали троих участников организованной преступной группировки, которые 24 августа якобы планировали осуществить взрыв в Киеве или пригороде. Рано утром 23 августа задержанных по подозрению в организации теракта на День Независимости отпустили.