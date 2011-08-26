Африканский союз не признает Национальный переходный совет Ливии

Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что Африканский союз не признает Национальный переходный совет законной властью Ливии. Зума призвал к немедленному прекращению огня и заявил, что столица Ливии Триполи еще не находится под полным контролем повстанцев, со ссылкой на Би-би-си сообщает «РБК-Украина».

В пятницу лидеры стран Африканского союза встретились в столице Эфиопии, чтобы обсудить дальнейшие действия в отношении Ливии.

Ранее ливийская оппозиция создала Национальный переходный совет в столице Триполи несмотря на продолжающиеся уличные бои. Повстанцы контролируют значительную часть страны и признаны законной властью в Ливии многими странами мира.

Но ряд африканских стран имеет давние связи с полковником Муаммаром Каддафи, поэтому странам Африканского союза будет нелегко прийти к единогласному решению.

Между тем, ливийскому послу в Зимбабве грозит высылка из страны после того, как он поднял флаг повстанцев над зданием ливийского посольства в Хараре. По словам ливийского посла, он представляет народ своей страны.

Зимбабве отказывается признавать Национальный переходный совет законной властью в Ливии.