Норвегия разморозит почти 400 млн долл. ливийских средств

Норвегия готова выделить 370 миллионов долларов США из средств, замороженных на счетах в этой стране, как только ООН даст на это согласие. Об этом сообщил норвежский статс-секретарь Йеспен Барт Эйде, сообщают «Подробности».



По его словам, эти деньги будут переданы Национальному переходному совету на безотлагательные гуманитарные нужды.

Как сообщал Главред ранее, ООН согласилась разблокировать $1,5 млрд из ливийских активов, замороженных в феврале, когда были введены санкции против режима Каддафи.

Кроме того, Италия поставит бесплатно Ливии бензин и газ и передаст 350 млн долл. из замороженных фондов режима Каддафи. Об этом заявил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который встретился в Милане с главой исполкома Переходного национального совета Ливии Махмудом Джибрилем.

А еще ранее мы сообщали, что Германия выделила ливийским повстанцам 100 млн евро из замороженных 3,7 млрд евро активов ливийского лидера Муаммара Каддафи, на которые распространяются международные санкции.