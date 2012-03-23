Бойня в Тулузе: Европа столкнулась с новым видом терроризма

Стрельба в Тулузе и последующая 30-часовая осада Мохамеда Мераха, в результате которой полиция не смогла его захватить, всколыхнули Европу. Политики за пределами Франции поняли, что оказались не готовы к противостоянию с новым типом терроризма: государства столкнулись не с большими и организованными экстремистскими организациями, а с одиночками, которых почти невозможно выследить.

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На следующий день после убийства Мераха президент Франции Николя Саркози заявил, что будет продвигать закон, согласно которому все, кто часто посещает Интернет-ресурсы с террористическим контентом, должны быть арестованы и посажены в тюрьму. Эксперты считают, что французский лидер пошел на поводу у предвыборных обещаний, но при этом сама идея ограничения свободы Интернета уже некоторое время витает в Европе. С одной стороны, террористы в последнее время всё больше координируют свои действия во всемирной сети и добывают там нужную им информацию. Стрелок из Тулузы по Интернету разыскивал своих жертв и назначал им встречи.

С другой стороны, сам тип европейского террориста начинает эволюционировать. Ранее это был представитель организации, которая базировалась на Ближнем Востоке и имела свои законспирированные отделения в ЕС или США. Теперь взрывы или стрельбу организовывают одиночки, непосредственно не связанные с террористами, а только разделяющие их идеи.

Пока в Брюсселе или Вашингтоне признают, что не могут противостоять этой угрозе, ведь она может оказаться совершенно новой. На борьбу с большими террористическими группами секретным службам западных стран пришлось потратить более 10 лет, до терактов 2001 года их не считали реальной угрозой.

Наконец, стрельба в Тулузе подняла вопрос о дальнейшем участии Франции в силах НАТО в Афганистане. Ведь мусульманская диаспора сейчас очень негативно настроена против этой кампании, и её голоса подкрепляются приближающимися выборами. Потому Париж сейчас должен решить, продолжать ли ему эту войну, которая в скором времени может переместиться на его территорию.

Выстрелы в год выборов

Мустафа Мерах был застрелен полицейскими снайперами ровно за месяц до того, как начнётся первый тур выборов президента Франции. Это событие станет одним из основополагающих в оставшиеся до кампании дни. По мнению аналитиков журнала The Economist, в ходе избирательной гонки во Франции проявились две тенденции.

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Первая – общее недоверие к политикам: после ареста Доминика Стросс-Кана, когда в США его обвинили в попытке изнасилования, что привело к его отставке с поста главы Международного Валютного Фонда и краху всех амбиций как будущего кандидата в президенты. Потом его оправдали, но он вынужден был навсегда уйти с политической арены. Многие во Франции рассматривали этот эпизод как попытку Николя Саркози устранить своего популярного соперника. После этого, согласно социологическим опросам, общее доверие к политикам сильно упало. Потому президент Саркози так долго борется со своим конкурентом Франсуа Оландом, и разрыв между ними составляет не более 8%. Ведь значительная часть населения вообще не хочет идти на выборы.

Другой тенденцией, которая сформировалась после выстрелов в Тулузе, станет лавирование между ненавистью коренных французов к мусульманам и борьбой за голоса мигрантов из Северной Африки. «Ситуация с Тулузой может оказать поддержку право-радикальным движениям, таким, как партия Марин Ле Пен. Ведь они призывают выселить всех мигрантов», - пояснил «Главреду» Патрик Павлак из European Union Institute for Security Studies. По его мнению, сейчас французы начнут требовать от властей ужесточить миграционные нормы и ещё больше ограничить права мусульман.

В условиях приближающихся выборов это становится особенно важным. Пока непонятно, какое развитие получит инициатива Николя Саркози относительно закона, согласно которому все, кто часто заходит на экстремистские сайты, должны быть арестованы. Французский лидер и раньше славился привычкой провозглашать громкие лозунги и не выполнять их потом. Но сама тенденция, когда правые силы получают всё большую поддержку со стороны избирателей, может привести к значительному расколу в европейских обществах.

Единственное число

Сразу после того, как Мераха застрелили, появилась информация, что он уже был под подозрением у спецслужб, но они позволили ему спокойно готовиться и покупать оружие. В 2010 году он ездил в Афганистан и, возможно, прошел тренировки в лагерях движения Талибан. Потом его обнаружили американские солдаты и депортировали домой. С этого момента он был в «чёрном списке» ЦРУ, об этом также знали во Франции. После таких поездок над ним должны были установить надзор, но этого не случилось. Часть экспертов списывают это на нерасторопность секретных служб, но существуют также и предположения, что Европа столкнулась с новым типом террориста, которому пока не может противостоять.

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Примерно таким же был и Андрес Брейвик. Несмотря на всю несхожесть двух этих терактов, оба преступника имели общие черты. Фактически они не входили в большие экстремистские организации. Большинство информации и свои убеждения они черпали из Интернета, и пришли к вооруженной борьбе через самообразование.

Мерах прошел стажировку в Афганистане, но встал на путь радикального ислама до этого. Кроме того, оба этих террориста были гражданами стран Европы со всеми правами, - а не приезжими. По мнению Грегори Ферта из Центра прогнозирования рисков в Брюсселе, таким людям сложнее противостоять. «Они лучше интегрированы в общество ЕС и знают, где достать оружие и как не скрыться с места преступления», - заявил эксперт «Главреду».

Секретные службы США и ЕС много лет учились бороться с террористическими сетями, такими как Аль-Каида. Но только революции в Арабских странах подорвали социальную базу этих экстремистских организаций. Теперь Европа должна понять, как ей противостоять террористам-одиночкам, которые самостоятельно исповедуют идеи вооруженной борьбы.

Возможные цели

Новая разновидность терроризма, по мнению экспертов, может стать ещё более опасной, так как в Европе летом 2012 года будут проводиться два больших спортивных соревнования – олимпиада и чемпионат по футболу. Как считает Патрик Павлак, эти соревнования могут стать одними из основных целей для террористов, как мусульманских, так и из других организаций.

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Пока в Лондоне заявили, что готовы противостоять террористам-одиночкам, которые будут кооперироваться и получать информацию через Интернет. Электронные ресурсы в это время будут под особым контролем. В 2010 году почти 180 человек были арестованы по подозрению в терроризме, но только 20% из них имели постоянную связь с большими террористическими организациями, остальные действовали самостоятельно. Именно угроза одиночек станет, по мнению мэрии Лондона, наиболее реальной в дни олимпиады.

фото: menly.fr, foreignpolicy.com, frontpagemag.com, euronews.com, rnw.nl