В Раде зарегистрирован новый закон о языках

Народные депутаты Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко предлагают парламенту принять закон «О принципах государственной языковой политики». И в Верховной Раде сегодня зарегистрировали законопроект №9073, сообщает Ukranews.

Однако текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует.

7 сентября 2010 года трое депутатов – председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, председатель фракции Компартии Петр Симоненко и член фракции Блока Литвина Сергей Гриневецкий – зарегистрировали в парламенте законопроект №1015-3 «О языках в Украине», которым предложили Раде определить порядок использования языков в Украине.

В частности, законопроектом предлагается гарантировать свободное развитие русского языка с учетом того, что им пользуется большинство граждан страны, и признать украинско-русское двуязычие важным достоянием украинского народа.

Этот законопроект вызвал резкую критику в обществе, а также среди политиков. Противники закона высказывали опасения, что принятие закона значительно ограничит сферу употребления украинского языка.

В результате инициаторы закона признали, что для его принятия не хватит голосов.