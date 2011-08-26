Одесса просит украинскую власть повлиять на Молдову

{1-} Одесский областной совет призывает власть Украины принять меры по предотвращению возможной экологической катастрофы на Дунае из-за строительства нефтяного терминала в молдавском поселке Джурджулешты.

Как передает УНИАН, соответствующее обращение к президенту Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову депутаты облсовета приняли сегодня на сессии.

Депутаты высказывают опасение по поводу развития инфраструктуры этого молдавского порта, поскольку соответствующие экспертные комиссии сделали выводы о том, что некоторые строения порта, прежде всего, нефтяного терминала, не соответствуют элементарным нормам безопасности.

Запуск молдавского «нефтетерминала в порту Джурджулешты угрожает серьезным экологическим уроном одесскому Придунавью», - убеждены депутаты Одесского облсовета.

Они считают, что Министерство иностранных дел Украины должно принести МИД Республики Молдова ноту протеста.

Фото: УНИАН