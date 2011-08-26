«Васильковских террористов» оставил под стражей на два месяца

{1-} Соломенский районный суд оставил под стражей членов организации «Патриот Украины», подозреваемых в организации теракта на День Независимости. Об этом сообщается на сайте Социал-национальной ассамблеи, членом которой является «Патриот Украины».

Судебное заседание было закрыто, на него допустили только адвокатов и жен задержанных.

Суд приговорил члена организации Владимира Шпару, депутата горсовета Игоря Мосийчука и депутата Васильковского городского совета Сергея Бевза к двум месяцам содержания под стражей.

Активистов попытались взять на поруки народные депутаты Андрей Павловский и Андрей Парубий, более десяти депутатов горсовета и мэр Василькова.

Как известно, 22 августа сотрудники СБУ Василькове Киевской области задержали троих участников организованной преступной группировки, которые 24 августа планировали осуществить взрыв в Киеве или пригороде.

Рано утром 23 августа задержанных по подозрению в организации теракта отпустили.

Поздно вечером того же 23 августа представители Службы безопасности Украины задержали шестерых подозреваемых в организации теракта на День Независимости.