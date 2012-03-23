Долгожданное назначение: зачем Порошенко стал министром

Эпопея с возвращением в правительство одного из членов кабинета Тимошенко выбивается из практикуемой нынешней властью системы работы. Ни одного кандидата в министры Виктор Янукович не уговаривал так долго, да и назначение проходило всегда четко по схеме «указ-представление-обсуждение», а не наоборот. В свою очередь, взятая претендентом на министерский портфель пауза обросла огромным количеством слухов и домыслов: министерство предложили не то (хотел то ли Минфин, то ли МИД); полномочия Минэкономики значительно урежут; главный метод убеждения несговорчивого кандидата - шантаж. Создавалось впечатление, что президентская скамейка запасных опустела давно, а назначение в правительство скоро превратят в обязательную повинность ввиду отсутствия добровольцев.

Причин столь настойчивого стремления Виктора Януковича привлечь Петра Порошенко в кабинет реформаторов несколько. Во-первых, в нем катастрофически не хватает публичных агитаторов, способных доходчиво изложить внедряемые властью инициативы. Благо, новых лиц в правительстве в связи с призывом в последнее время в него представителей президентской «семьи» появилось достаточно, но вот в роли эффективных глашатаев способны выступать единицы. Сергей Тигипко, отягощенный грузом антисоциальных реформ, с популяризацией новаций в экономическом направлении уже не справляется.

Во-вторых, Петр Порошенко позитивно воспринимается на Западе, а его «оранжевое» политическое прошлое и работа во главе МИД в правительстве Тимошенко – неплохой способ для нынешней власти хоть немного отбелить репутацию украинской Фемиды, подозреваемой в избирательности, и продемонстрировать готовность работать с профессионалами независимо от политической окраски. Хотя оппозиционность Петра Алексеевича по отношению к новой команде и была умеренной, но возможность выпустить в ее адрес пару неперсонифицированных критических стрел он не упускал.

В-третьих, появление в правительстве Азарова автоматически причисляемого к оппозиции представителя бывшей власти накануне парламентских выборов, и его последующая победа на мажоритарном округе Винничины, должны стать дополнительными доводами для сомневающихся в готовности Банковой следовать реформаторским курсом и способности провести честные выборы. Много ли найдется желающих «спалить» свой рейтинг, записавшись в команду Януковича за полгода до выборов? Имя такого смельчака кабминовские «старожилы» наверняка будут упоминать при каждом удобном случае в качестве последнего аргумента в споре.

Карьера Петра Порошенко: биография нового министра экономики

Для самого Петра Порошенко новое назначение, на первый взгляд, дает не так уж много бонусов. Минэкономразвития далеко не ключевое, и его котировки на властной кадровой бирже невысоки. Впрочем, в украинской политике влиятельность должности зачастую определяется лицом, ее занимающим. Опыт многократного преумножения полномочий у Порошенко есть еще со времен его работы секретарем СНБО, который он превратил в альтернативный Кабмин. Представленная им программа преобразований на новой должности свидетельствует о готовности вспомнить былые времена. В частности, он не намерен отдавать сферу госзакупок, замахнулся на реформирование рынка энергоресурсов и собирается взять под контроль реализацию национальных проектов.

Правда, в Кабмине Азарова сдавать занятые высоты без боя никто не станет. Но как минимум лояльность со стороны премьера новому ответственному за экономику обеспечена. Оставшийся один среди чужих в правительстве Николай Азаров активно лоббировал назначение Порошенко, с которым они стояли у истоков Партии регионов и сработались во времена его вице-премьерства в правительствах Януковича, когда Порошенко возглавлял парламентские бюджетный и финансовый комитет. И не исключено, что, когда придет время уйти Азарову, опустевшее кресло займет не подсиживающий его по всем направлениям Тигипко, и не Хорошковский, а реформатор экономического направления, позитивно воспринимаемый в оппозиции и умудрившийся не нажить врагов среди власть имущих.

Как опытный политик, Петр Порошенко не стал сжигать пути к отступлению. Запущенный в СМИ слух о выдвижении им Президенту в качестве одного из условий своего назначения требования освободить политзаключенных позволяет ему сохранить лицо и при необходимости, хлопнув дверью министерского кабинета, влиться в оппозиционный лагерь. Из прогрессивных экономистов, которым не позволяли в правительстве развернуться в полную силу, вырос не один отечественный политик. При этом в случае благоприятной погоды на Банковой он способен, наконец, добраться до премьерской вершины, которая не далась ему при президенте Ющенко.

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