Британcкие ВВС уничтожили бункер Каддафи в Сирте

{1-} Самолеты британских ВВС Tornado в ночь на 26 августа уничтожили ударом с воздуха один из укрепленных бункеров в городе Сирт, сообщается со ссылкой на представителя командования королевских ВВС.

Офицер уточнил, что для осуществления этой операции использовались крылатые ракеты Storm Shadow, специально разработанные для уничтожения подземных сооружений. По мнению британцев, после падения Триполи взорванный бункер мог использоваться как запасной командный пост для управления правительственными войсками, информирует Lenta.ru.

Кроме того, в окрестностях Сирта натовские самолеты продолжают уничтожать и менее значимые цели, такие как бронетехника и ракетные установки.

Как сообщалось ранее, к родному городу Муаммара Каддафи с востока и запада с боями приближаются отряды повстанцев, которые намерены взять под свой контроль последний крупный центр сопротивления. В то же время представители Национального переходного совета заявили, что ведут переговоры со старейшинами проживающих в Сирте племен, чтобы избежать кровопролития и добиться мирной сдачи города.

Тем временем на востоке страны - в Бенгази - повстанцы сформировали «небольшую армию», которую отправили на юго-восток страны охранять нефтяные поля и инфраструктуру. По замыслу лидеров оппозиции, уже в ближайшее время страна должна начать экспорт нефти, чтобы вернуть себе финансовую самостоятельность. Добыча и транспортировка нефти были прекращены еще в марте после начала широкомасштабных боевых действий. В ходе боев многие объекты нефтяной инфраструктуры были повреждены или уничтожены, поэтому для возобновления их работы потребуется время на ремонт.

Фото: Tornado. defense-update.com