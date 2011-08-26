Названы предварительные результаты выборов в Абхазии

{1-} Стали известны предварительные результаты выборов президента Абхазии, которые прошли в пятницу, 26 августа. Как сообщается со ссылкой на члена республиканского ЦИК Марину Шанава, вице-президент Александр Анкваб, по предварительным данным, получил более 51 процента голосов избирателей.

«Второго тура, скорее всего, не будет, и Анкваб станет главой государства», - заявила Шанава, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что ЦИК Абхазии обнародует предварительные данные по результатам выборов в субботу, 27 августа.

Помимо Анкваба, который в настоящее время является исполняющим обязанности президента Абхазии, на пост главы республики претендуют премьер-министр Сергей Шамба и представитель оппозиции Рауль Хаджимба.

Абхазия осталась без президента после смерти Сергея Багапша, который скончался в мае 2011 года.

Фото: Александр Анкваб. РИА Новости