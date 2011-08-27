На Попова подали в суд

27 августа 2011, 00:05

{1-}  Председатель исполкома «Нашей Украины» Сергей Бондарчук обратился в суд с требованием признать противоправными действия председателя КГГА Александра Попова во время празднования Дня Независимости в Киеве.

Иск подан в Окружной административный суд города Киева также и против действий руководства киевской милиции, сообщает Украинская правда.

По информации пресс-службы «Нашей Украины», 20 августа организаторы митинга сторонников оппозиции проинформировали Киевскую городскую государственную администрацию о запланированном мирном собрании.

23 августа Окружной административный суд Киева запретил проводить митинги в районе Европейской площади, Софиевской площади, улицы Банковой, Михайловской площади и на Майдане Независимости.

«Итак, мирное собрание проводилось с соблюдением законодательства и резолютивной части решения Окружного административного суда г. Киева на тех улицах, которые не входили в перечень указанных решению суда. Несмотря на законность проведения мирного собрания, КГГА и Главное управление МВД Украины в г. Киеве не только не приняли меры по обеспечению общественного порядка, но и совершили противоправные действия по препятствованию прохождению мирного шествия по улице Владимирской», - сказано в сообщении партии.

По мнению Бондарчука, такие действия являются грубым нарушением ст. 39 Конституции Украины, ст. 11 Европейской конвенции по правам человека, которыми предусмотрено основополагающее право на мирные собрания.

Бондарчук убежден, что власть продемонстрировала страх перед народными протестами.

«Попов в случае проведения честных выборов никогда не станет мэром. Поэтому власть их не проводит, ведь управлять через наместника гораздо легче», - сказал народный депутат.

Напомним, прокуратура города Киева возбудила уголовное дело по событиям 24 августа в Киеве.

МВД также не исключает, что в отношении первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра Турчинова будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось, в столичной милиции заявили, что при попытке сторонников оппозиции 24 августа прорвать милицейский кордон, кто-то из бойцов «Беркута» применил «некий аэрозоль», похожий на средство от тараканов.

Фото: УНИАН

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