Сальвадор признал Палестину суверенным государством

{1-} Правительство Сальвадора вчера вечером объявило о признании государства Палестина.



Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на пресс-службу палестинского движения «ХАМАС», в ответ глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поблагодарил президента Сальвадора и высоко оценил двусторонние отношения между двумя странами и народами. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие этих отношений.



В марте этого года Аббас впервые объявил, что в сентябре обратится в ООН с призывом признать независимое государство Палестину в границах 1967 года на территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газа, со столицей в Восточном Иерусалиме. В свою очередь, Израиль, отказывается вернуться к границам 1967 года, а также делить Иерусалим с палестинцами.