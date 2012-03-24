От субботы до субботы. Прирученный Тигипко, приставший к берегу Порошенко и восходящий Хорошковский

Политическая независимость Сергея Тигипко закончилась бесславно. Два года назад, во время президентской кампании, он талантливо сыграл роль третьей силы, политика, в возвращение которого поверили миллионы. Сегодня Сергей Леонидович «регионализировался» донельзя, словно и не было поспешной разлуки с избирательным штабом Виктора Януковича поздней осенью 2004-го. Профессионально демонстрируя готовность возглавить партию (при «живом» Азарове и неудовлетворенных президентской политикой представителях «исконных» ФПГ), Тигипко изрядно напоминает малыша, получившего первую весомую роль на утреннике. Есть все основания полагать, что его рейтинг без лишних сантиментов уложен в фундамент нового партийного пристанища. Не будем забывать, что на Тигипко висит выполнение социальных инициатив Виктора Януковича, которые не всякий чиновник рискует назвать реалистичными.

Удивил, пусть и несколько в ином формате, Петр Порошенко. Еще ни одного претендента на министерский портфель Виктор Янукович не уговаривал в течение месяца. Аргументы для Петра Алексеевича понятны – гарантированное спокойствие для бизнеса, способность реанимировать свою политическую карьеру на будущих парламентских выборах и ощущение собственной значимости. С другой стороны, кум Ющенко, умеющий хорошо просчитывать шансы, мог поддаться на уговоры Януковича после подведения итогов выборов мэра в Обухове. Там оппозиция так и не сумела выступить единым фронтом, спровоцировав тем самым немало скандальных комментариев. Зато регент «Батькивщины» Александр Турчинов постарался взять на себя роль истины в последней инстанции, обвиняя тех, кто виновен в победе «регионалов». Неудивительно, что в такой скандальной ситуации экономический базис оказался для нового министра важнее политических наслоений, хотя Порошенко трудно назвать носителем какой-либо очевидной идеологии.

Если уговорить украинских мультимиллионеров послужить государству у Виктора Януковича получается, то с подпольным миллиардером Владимиром Путиным разговор у него не задался. Хотя Виктор Федорович и остался в Москве на второй день после саммита ЕврАзЭС, в котором Украина присутствует как наблюдатель, добиться позитивного эффекта от встречи с избранным российским президентом украинскому лидеру не удалось. Россия в отношениях с Украиной занимает показательно неконструктивную позицию, отказываясь идти даже на символические уступки. Самое обидное заключается в том, что Киеву нечего противопоставить упрямству Москвы на фоне испорченных отношений с ЕС.

Побывавший в Москве вместе с Президентом Валерий Хорошковский все активнее комментирует экономические показатели страны, перспективы переговоров с МВФ и торговых отношений с Россией. Валерий Иванович словно решил не дожидаться, пока истекут 100 дней, отведенные на ознакомление с делами в новом качестве, и начал демонстрировать наличие премьерских амбиций. Пока из его уст звучат экономические прогнозы, премьеру можно быть спокойным, но как только прозвучит слово «азаровщина», станет понятно, что премьериада стартовала.