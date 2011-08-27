МВД заявило, что милиция законно применила газ

27 августа 2011, 08:58

Сотрудник спецподразделения «Беркут» законно применил спецсредство – баллончик с аэрозолем – во время противостояния сотрудников милиции с участниками акции оппозиции в День Независимости 24 августа в Киеве, заявляют в столичной милиции.

«Результаты проверки установили, что сотрудник милиции действовал без нарушений, законно, в полном соответствии с законом Украины о милиции», - сказал агентству «Интерфакс-Украина» начальник ОСО ГУ МВД Украины в Киеве Владимир Полищук. Вместе с тем, в главке не уточнили, что за спецсредство было в баллончике.

Полищук напомнил, что ГУ МВД Украины в Киеве провело проверку законности применения сотрудником спецподразделения «Беркут» спецсредства – баллончика с аэрозолем – по время обеспечения правопорядка 24 августа в Киеве. По его словам, законность применения милиционером спецсредства подтверждается фото- и видеоматериалами. «И на фото, и на видео видно, что применение этого спецсредства происходило именно в том время, когда его товарищ по службе (рядом стоявший сотрудник «Беркута» - Ред.) был сбит с ног митингующими, которые совершали в отношении него противоправные действия и таким образом угрожали его здоровью», - рассказал представитель МВД.

Полищук также подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела по данному факту по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и отметил, что его расследует следственное управление главка.

На претензии организаторов митинга о якобы неправомерности действий сотрудников милиции, Полищук отметил, что милиционеры действуют в строгом соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. При этом он добавил, что «УПК не регламентирует время суток, когда можно вручить повестку и не исключен вызов свидетелей на допрос средствами мобильной связи».

В МВД говорят: «не отрицалось, что сотрудники милиции были экипированы средствами индивидуальной защиты и активной обороны, к которым относится, в частности, и спецсредство «Кобра-1», которое и было применено работником милиции».

Как сообщал Гларед ранее, во время противостояния с оппозицией 24 августа сотрудники «Беркута» имели при себе слезоточивый газ «Кобра». Вся страна видела на ВИДЕО, что против участников акции оппозиции на День независимости применили газ, но милиция на следующий день отвергла обвинение. Начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий Лазарев заявил, что «перед 24 августа были инструктажи, и было принято решение не выдавать личному составу на руки определенные средства активной обороны. В том числе и баллончики с газом, и шумовые гранаты».

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