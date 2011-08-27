СМИ: Каддафи с сыновьями мог бежать в Алжир

Границу Ливии и Алжира пересек кортеж из шести автомобилей Mercedes. Предположительно, таким образом Ливию покинула группа высокопоставленных чиновников, среди которых может быть полковник Муаммар Каддафи и его сыновья. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетское информационное агентство MENA.

MENA цитирует источник в среде ливийских мятежников, который сообщил, что в автомобилях мог быть Каддафи. Информацию проверить невозможно, но источник из Военного совета повстанцев в городе Гадамис на границе с Алжиром твердит, что руководство мятежников предполагает, что Каддафи и его сыновья бежали из страны.

«Вероятно, эти машины везли высокопоставленных ливийских чиновников, и, возможно, Каддафи и его сыновей», - сообщил источник. Однако алжирские чиновники не были доступны для комментариев.

Сообщается, что кортеж бронированных автомобилей пересек границу в пятницу утром. По словам источника, мятежники были не в состоянии догнать и остановить колонну.

Ливийские повстанцы заявили в пятницу, что были близки к захвату Каддафи, который исчез после взятия его резиденции Баб аль-Азизия.

Министерство иностранных дел Алжира в пятницу заявило, что не признает Национальный переходный совет. Источник в алжирском МИДе заявил Reuters в четверг, что Алжир хочет получить заверения ливийских повстанцев, что они будут вести борьбу с североафриканским крылом «Аль-Каеды».

Как сообщал Главред ранее, силы НАТО подключились к поискам полковника, начатым ливийскими повстанцами, взявшими под контроль почти всю территорию столицы страны. Чуть позже стало известно, что самолеты британских ВВС Tornado в ночь на 26 августа уничтожили ударом с воздуха один из укрепленных бункеров Каддафи в городе Сирт.