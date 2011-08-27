Тендерный комитет предыдущего Минздрава сидит в СИЗО из-за скачка доллара

Проблемы с правоохранителями у членов тендерного комитета предыдущего состава Министерства здравоохранения случились из-за закупок препаратов, которые подорожали в связи со скачком доллара, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Сейчас девять наших коллег из тендерного комитета Минздрава в предыдущем правительстве находятся под следствием, некоторые арестованы! А все потому, что повысился курс доллара, и стоимость лекарств на момент проведения закупок выросла по сравнению с условиями тендера! Сотрудники Минздрава не должны нарушать предварительные условия тендера, потому что это судьба каждого», — рассказал изданию министр здравоохранения Александр Анищенко.

Газета напомнила, что ранее правительственный уполномоченный по вопросам дерегуляции Михаил Бродский сообщал, что после ареста чиновников из предыдущей власти, «в Кабмине стали очень тщательно думать при подписании каждой новой бумаги».

Как сообщал Главред ранее, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству чрезвычайных ситуаций обеспечить закупку необходимых лекарственных средств непосредственно у производителей. Это решение было принято вследствие того, что Минздрав не смог осуществить закупки и при этом не предложил решения в сложившейся ситуации, создав в стране практически чрезвычайную ситуацию.