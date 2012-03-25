Преступление против Оксаны Макар: вернут ли в Украину смертную казнь?

Прошлогодний опрос, проведенный Институтом Горшенина, показал: более трети украинцев (38,4%) выступают за возобновление смертной казни в случае тяжких преступлений против личности. А после вопиющего случая с изнасилованной и сожженной жертвой троих мужчин Оксаной Макар, вероятно, чуть ли не каждый неравнодушный к этому делу человек мысленно пожелал обидчикам девушки смерти.

Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?

Такими настроениями не могли не воспользоваться коммунисты, которые и так на каждой сессии регистрируют законопроект о казни особо опасных преступников, ссылаясь на соответствующий пункт в своей программе. А в этом году у них даже формальный повод для этого появился. Главная цель представленного ими законопроекта – «усиление уголовной ответственности за особо тяжкие преступления - умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах».

ТСН.ua. выяснял, возможно ли возвращение в Украине смертной казни, а если да, то когда.

«Люди требуют казни»

«Нам на каждой встрече поступает масса записок, например, из 100 записок в 17-ти есть требование ввести смертную казнь. Кроме случая с Оксаной Макар, приведу другой пример. Недавно в Бердянске вышел из тюрьмы человек, который насиловал женщин в особо жестокой форме, одна из этих женщин умерла. И после выхода на свободу он изнасиловал 10-летнего ребенка! То есть для него этот срок не стал поучительным. Для таких людей нужна смертная казнь», - отмечает автор законопроекта коммунист Евгений Царьков. Он приводит печальную статистику: если, например, в 1986 году в СССР было совершено 1420 убийств, то в 2001 - 4905. За 20 лет в Украине были убиты 31 тысяча человек.

На замечание о том, что отсутствие смертной казни является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы, и именно это стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, у коммуниста также есть аргумент. «78 стран отказались от смертной казни, 80 - не отказались. Среди них - США, у них только в двух штатах запрещена смертная казнь. Они вторые в мире по исполнению приговоров со смертельным исходом. И вторая страна - это Япония. Там также не отменена смертная казнь. Все оглядываются на Совет Европы. Но в Венецианском соглашении, подписанном Верховной Радой (правда, УССР), говорится о том, что мы имеем право при необходимости обновлять временно эту статью. Никаких санкций в отношении нас не будет. Сегодня, вы знаете, даже в Норвегии задумались над этим - ведь Брейвику по всей совокупности статей дают максимум 14-15 лет», - напоминает Царьков.

«Почему мы, как папуасы, заглядываем, что Европа скажет?»

Нардеп-член комитета по иностранным делам Андрей Парубий против возвращения смертной казни и считает, что провести эту инициативу коммунистам не удастся. «Я к этому вопросу глубоко отношусь: Бог дал жизнь, и человек не имеет права отбирать эту жизнь. А инициатива коммунистов - это попытка сделать на последних событиях дешевый пиар. Известно много примеров, когда человек был несправедливо осужден. Жизнь - это слишком важное дело, чтобы с ней так поступать», - считает Парубий.

Регионал Михаил Чечетов частично соглашается с Парубием, впрочем, в целом инициативу коммунистов не исключает. «В принципе, вопрос в контексте последних событий заслуживает внимания. Вопрос только - когда. Даже в демократической Америке в некоторых штатах есть смертная казнь. Поэтому я бы проголосовал. Но только в том случае, если бы у нас была 100-процентная уверенность в справедливости приговоров судов. Но, поскольку есть большие сомнения относительно этого, я бы сначала подтянул судебную систему до совершенства, и когда у нас не будет ошибок в приговорах, тогда можно проголосовать, как в Америке. Сейчас, на мой взгляд, цена ошибки слишком высока. Поэтому сегодня голосовать нельзя», - считает Чечетов.

А вот реакция Европы Чечетова не слишком волнует: «Ну что мы с этой Европой! Ну, пусть Европа Америку критикует! Мы, как папуасы заглядываем, что Европа скажет. Пока мы не научимся думать своими мозгами, ничего в стране не будет», - отметил регионал.

По словам Царькова, коммунисты сделали выводы из критики их инициативы и ввели в законопроект ряд статей для подстраховки. «Первое - это отсрочка исполнения смертной казни в полгода. Эта норма позволит избежать ошибки, обжаловать приговор. Во-вторых - это не исключительная статья, а расширенная действующая статья. То есть останется минимальное наказание для убийцы - 15, 20 лет. Останется пожизненный срок заключения. И только для отдельных случаев - смертная казнь», - отмечает Царьков.

«Сажать надо, как в Америке, на 365 лет»

Бывший заместитель министра внутренних дел, нардеп Геннадий Москаль считает возвращение к смертной казни невозможным, «потому что мы находимся в центре Европы», но предлагает другой выход, как уберечь общество от особо опасных преступников - сажать не пожизненно, а на 200, 300 лет, чтобы уж наверняка. «Мы должны почистить Уголовный Кодекс, и за такие преступления, которые вызывают большой общественный резонанс, и где видно, что человек превращается в животное и не имеет права больше находиться в обществе, нужно убрать расплывчатую норму «от 7 до 12 или до 15 лет лишения свободы». Нужно четко установить - пожизненное заключение. Чтобы человек знал - ему не поможет ни мама, ни папа, ни судья. У судьи не будет выбора. Надо менять УК в целом, потому что он сейчас является рассадником коррупции», - объясняет Москаль.

К тому же, по его мнению, в таких случаях, как, например, с насильниками Оксаны Макар, нужно также запретить право на апелляцию в течение 10 лет. «А не так как у нас - на 7 или 10 день уже можно оспаривать», - отмечает нардеп. А еще, по его мнению, нужно заменить поглощение одних статей их добавлением (относительно меры наказания). «Сегодня вы совершаете одну квартирную кражу - вам дают 5 лет, совершаете 150 краж - также пять лет. Потому что идет поглощение. Надо пойти путем других стран - добавление одного срока наказания к другому. Смотрите, как в Америке: осуждают на 345 лет, 600 лет. Явно человек столько не проживет, но это уже гарантия, что человек никогда не выйдет на свободу. Надо идти более цивилизованным путем, чем предлагают коммунисты», - считает Москаль.

В то же время коммунист Царьков убежден, что коллеги инициативу в целом поддерживают. «Если бы только рука поднялась», - отмечает нардеп.

Во многих современных обществах смертная казнь была отменена, в том числе и в Украине. Казнь считается недопустимой на территории Совета Европы. Некоторые страны отменили смертную казнь, за исключением особых обстоятельств, таких, как, например, предательство во время военных действий. В других странах смертная казнь была отменена на практике, но законодательно все еще остается высшей мерой наказания. Такие государства, как Китай, США и другие сохранили смертную казнь за преступления, отдельно определенные законодательством.

фото: inright.ru, Главред