Преступление против Оксаны Макар: вернут ли в Украину смертную казнь?

25 марта 2012, 15:00

После вопиющего случая в Николаеве в нашей стране вновь заговорили о необходимости ввести смертную казнь.

Прошлогодний опрос, проведенный Институтом Горшенина, показал: более трети украинцев (38,4%) выступают за возобновление смертной казни в случае тяжких преступлений против личности. А после вопиющего случая с изнасилованной и сожженной жертвой троих мужчин Оксаной Макар, вероятно, чуть ли не каждый неравнодушный к этому делу человек мысленно пожелал обидчикам девушки смерти.

Дело Оксаны Макар: изменит ли николаевское преступление Украину?

Такими настроениями не могли не воспользоваться коммунисты, которые и так на каждой сессии регистрируют законопроект о казни особо опасных преступников, ссылаясь на соответствующий пункт в своей программе. А в этом году у них даже формальный повод для этого появился. Главная цель представленного ими законопроекта – «усиление уголовной ответственности за особо тяжкие преступления - умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах».

ТСН.ua. выяснял, возможно ли возвращение в Украине смертной казни, а если да, то когда.

«Люди требуют казни»

«Нам на каждой встрече поступает масса записок, например, из 100 записок в 17-ти есть требование ввести смертную казнь. Кроме случая с Оксаной Макар, приведу другой пример. Недавно в Бердянске вышел из тюрьмы человек, который насиловал женщин в особо жестокой форме, одна из этих женщин умерла. И после выхода на свободу он изнасиловал 10-летнего ребенка! То есть для него этот срок не стал поучительным. Для таких людей нужна смертная казнь», - отмечает автор законопроекта коммунист Евгений Царьков. Он приводит печальную статистику: если, например, в 1986 году в СССР было совершено 1420 убийств, то в 2001 - 4905. За 20 лет в Украине были убиты 31 тысяча человек.

На замечание о том, что отсутствие смертной казни является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы, и именно это стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, у коммуниста также есть аргумент. «78 стран отказались от смертной казни, 80 - не отказались. Среди них - США, у них только в двух штатах запрещена смертная казнь. Они вторые в мире по исполнению приговоров со смертельным исходом. И вторая страна - это Япония. Там также не отменена смертная казнь. Все оглядываются на Совет Европы. Но в Венецианском соглашении, подписанном Верховной Радой (правда, УССР), говорится о том, что мы имеем право при необходимости обновлять временно эту статью. Никаких санкций в отношении нас не будет. Сегодня, вы знаете, даже в Норвегии задумались над этим - ведь Брейвику по всей совокупности статей дают максимум 14-15 лет», - напоминает Царьков.

«Почему мы, как папуасы, заглядываем, что Европа скажет?»

Нардеп-член комитета по иностранным делам Андрей Парубий против возвращения смертной казни и считает, что провести эту инициативу коммунистам не удастся. «Я к этому вопросу глубоко отношусь: Бог дал жизнь, и человек не имеет права отбирать эту жизнь. А инициатива коммунистов - это попытка сделать на последних событиях дешевый пиар. Известно много примеров, когда человек был несправедливо осужден. Жизнь - это слишком важное дело, чтобы с ней так поступать», - считает Парубий.

Регионал Михаил Чечетов частично соглашается с Парубием, впрочем, в целом инициативу коммунистов не исключает. «В принципе, вопрос в контексте последних событий заслуживает внимания. Вопрос только - когда. Даже в демократической Америке в некоторых штатах есть смертная казнь. Поэтому я бы проголосовал. Но только в том случае, если бы у нас была 100-процентная уверенность в справедливости приговоров судов. Но, поскольку есть большие сомнения относительно этого, я бы сначала подтянул судебную систему до совершенства, и когда у нас не будет ошибок в приговорах, тогда можно проголосовать, как в Америке. Сейчас, на мой взгляд, цена ошибки слишком высока. Поэтому сегодня голосовать нельзя», - считает Чечетов.

А вот реакция Европы Чечетова не слишком волнует: «Ну что мы с этой Европой! Ну, пусть Европа Америку критикует! Мы, как папуасы заглядываем, что Европа скажет. Пока мы не научимся думать своими мозгами, ничего в стране не будет», - отметил регионал.

По словам Царькова, коммунисты сделали выводы из критики их инициативы и ввели в законопроект ряд статей для подстраховки. «Первое - это отсрочка исполнения смертной казни в полгода. Эта норма позволит избежать ошибки, обжаловать приговор. Во-вторых - это не исключительная статья, а расширенная действующая статья. То есть останется минимальное наказание для убийцы - 15, 20 лет. Останется пожизненный срок заключения. И только для отдельных случаев - смертная казнь», - отмечает Царьков.

«Сажать надо, как в Америке, на 365 лет»

Бывший заместитель министра внутренних дел, нардеп Геннадий Москаль считает возвращение к смертной казни невозможным, «потому что мы находимся в центре Европы», но предлагает другой выход, как уберечь общество от особо опасных преступников - сажать не пожизненно, а на 200, 300 лет, чтобы уж наверняка. «Мы должны почистить Уголовный Кодекс, и за такие преступления, которые вызывают большой общественный резонанс, и где видно, что человек превращается в животное и не имеет права больше находиться в обществе, нужно убрать расплывчатую норму «от 7 до 12 или до 15 лет лишения свободы». Нужно четко установить - пожизненное заключение. Чтобы человек знал - ему не поможет ни мама, ни папа, ни судья. У судьи не будет выбора. Надо менять УК в целом, потому что он сейчас является рассадником коррупции», - объясняет Москаль.

К тому же, по его мнению, в таких случаях, как, например, с насильниками Оксаны Макар, нужно также запретить право на апелляцию в течение 10 лет. «А не так как у нас - на 7 или 10 день уже можно оспаривать», - отмечает нардеп. А еще, по его мнению, нужно заменить поглощение одних статей их добавлением (относительно меры наказания). «Сегодня вы совершаете одну квартирную кражу - вам дают 5 лет, совершаете 150 краж - также пять лет. Потому что идет поглощение. Надо пойти путем других стран - добавление одного срока наказания к другому. Смотрите, как в Америке: осуждают на 345 лет, 600 лет. Явно человек столько не проживет, но это уже гарантия, что человек никогда не выйдет на свободу. Надо идти более цивилизованным путем, чем предлагают коммунисты», - считает Москаль.

В то же время коммунист Царьков убежден, что коллеги инициативу в целом поддерживают. «Если бы только рука поднялась», - отмечает нардеп.

Во многих современных обществах смертная казнь была отменена, в том числе и в Украине. Казнь считается недопустимой на территории Совета Европы. Некоторые страны отменили смертную казнь, за исключением особых обстоятельств, таких, как, например, предательство во время военных действий. В других странах смертная казнь была отменена на практике, но законодательно все еще остается высшей мерой наказания. Такие государства, как Китай, США и другие сохранили смертную казнь за преступления, отдельно определенные законодательством.

фото: inright.ru, Главред

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять