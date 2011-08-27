Бывший советник Путина советует Украине не поддаваться шантажу России

Чтобы Украина стала независимой не только де-юре, но и де-факто, она должна быть сильной — экономически, внутри- и внешнеполитически, и не идти на поводу у тех, кто шантажирует и угрожает. Такое мнение высказал бывший советник российского президента Владимира Путина, а ныне научный сотрудник Института Катона (США) Андрей Илларионов, сообщает «Зеркало недели. Украина».

На вопрос, способно ли российское политическое руководство воплотить в жизнь свои угрозы начала полномасштабной торговой войны между Украиной и РФ из-за нежелания официального Киева вступать в Таможенный союз, Илларионов подчеркнул: «Если российское руководство решило шантажировать украинское для того, чтобы заставить Украину вступить в Таможенный союз, то можно сказать лишь одно: не следует поддаваться шантажу. Ни в личной жизни, ни в жизни страны этого делать не следует».

Бывший советник президента отмечает, что примеры подобных действий РФ по отношению к Грузии, Молдове, Беларуси, странам Балтии, да и самой Украине однозначно показывают: да, способно. «Приведет ли шантаж, реализация угроз к желаемым результатам? А вот это неочевидно. Результат во многом зависит от политической зрелости украинского руководства, его способности или неготовности поддаваться на шантаж», — говорит он и добавляет, что пока украинское руководство в своей политике учитывало все пожелания своих московских друзей.

Илларионов напомнил, что небольшая Грузия, обладающая экономическим и финансовым потенциалом раз в 20 меньшим, чем Украина, но имеющая политическое руководство с характером, оказалась не только способной противостоять давлению России, но и обращать эту блокаду в свою пользу.

«Учитывая регулярно произносимые российским руководством угрозы, понятно стремление значительной части украинского общества получить защиту в рамках влиятельных международных организаций, включая ЕС и НАТО, которые воспринимаются как противовес в случае реализации силового сценария со стороны российских имперских кругов. При этом Экономическая интеграция Западной Европы осуществлялась на добровольной основе. Поэтому, если под видом якобы интеграции начинают выкручивать руки, шантажировать и угрожать, то такая интеграция ни Украине, ни любому другому государству точно не нужна», — уверен эксперт.

«При равных условиях Украина могла быть и в Таможенном союзе, и в ЗСТ с ЕС, ведь если обе организации строятся на принципе добровольности, то одно не должно противоречить другому. Если же вступление в одну организацию является добровольным, а в другую — нет, то трудно понять, зачем идти во вторую. Не следует идти на поводу у тех, кто шантажирует и угрожает», — считает Илларионов.