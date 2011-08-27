Новым президентом Абхазии стал Анкваб

Александр Анкваб победил на выборах президента Республики Абхазия, набрав 54,86% голосов избирателей, о чем в субботу, 27 августа, проинформировал председатель Центризбиркома Абхазии Батал Табагуа, сообщает «Сегодня».

Таким образом, Анкваб победил уже в первом туре выборов и стал третьим президентом Республики Абхазия.

По данным Табагуа, соперники значительно отстали от победителя. Так, Сергей Шамба получил на выборах 21,04%, а Рауль Хаджимба - 19,83% голосов, сообщил глава ЦИК.

В выборах, по его данным, приняло участие 71,92% избирателей. Он отметил, что это предварительные итоги голосования. Никаких нарушений общественного порядка не было, подчеркнул Табагуа.

По его словам, на сегодняшний день не хватает данных о прошедшем голосовании из избирательного участка №4, который находится в высокогорной части Абхазии, в селе Псху, но там всего зарегистрировано 104 избирателя, и эти данные никак не могут повлиять на результаты состоявшихся выборов, сказал Табагуа.

Председатель ЦИК сообщил журналистам, что инаугурация нового президента, в соответствии с законом о выборах республики, состоится через месяц.

Как сообщал Главред ранее, выборы нового президента самопровозглашенной республики Абхазия были назначены после того, в российской столице на 63-м году жизни от рака скончался президент республики Сергей Багапш.

Напомним, Абхазия, провозгласившая независимость от Грузии в начале 1990-х годов, в 2008 году (после российско-грузинской войны) была официально признана Россией. Существенной поддержки на международном уровне это решение не встретило. Примеру РФ последовали Никарагуа, Венесуэла и небольшое островное государство Науру. В Грузии, которая считает Абхазию своей территорией, «оккупированной» российскими войсками, считают, что соответствующие решения были пролоббированы российской стороной.