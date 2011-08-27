В Симферополе с самолета сняли пьяного российского журналиста

В пятницу, 26 августа, в аэропорту города Симферополя представитель авиакомпании «Транс-аэро» снял с рейса «Симферополь – Москва» и отстранил от полета одного из пассажиров, сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Автономной Республике Крым.

Причиной тому послужило неадекватное состояние пассажира, который по визуальным признакам был сильно пьян и, по мнению представителя авиаперевозчика, мог представлять угрозу для других пассажиров рейса во время полета.

Указанный гражданин был доставлен представителями авиакомпании в линейный отдел милиции в аэропорту Симферополь в 18.15. Милиции мужчина 1968 года рождения предъявил документы, в том числе и журналистское удостоверение на имя шеф-редактора российской газеты «Морнинг ньюс». «Во время проведения медицинского освидетельствования гражданина было выявлено наличие у него в крови 2,78 промилле алкоголя, что свидетельствует о значительной степени алкогольного опьянения», - сообщают в милиции.

В отношении отстраненного от полета гражданина был составлен административный протокол в соответствии с ч.1 ст.178 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В 21.10 минут после оформления необходимых документов гражданин был отпущен.

Об имевшем место инциденте сотрудники линейного отдела милиции в аэропорту Симферополя немедленно проинформировали дежурные части Симферопольского городского управления милиции, ГУ МВД Украины в АР Крым, а также консула Российской Федерации.

Как сообщал ранее Главред, в Германии из самолета во Франкфурте-на-Майне служба безопасности аэропорта пыталась снять с рейса народного депутата от фракции КПУ Андрея Найденова и еще пятерых человек. Их пытались снять из-за нетрезвого состояния, однако ситуацию удалось уладить.

«Их пытались снять из-за нетрезвого состояния. Однако ситуацию удалось уладить», - сказал «регионла».