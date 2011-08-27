Завтра в Украине будет тепло и почти сухо

28 августа в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25...+27 градусов. Об этом Українським новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +10...+15 градусов, днем +17...+22 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный небольшой дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +22...+27 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +22...+27 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+21 градус, днем +25...+30 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +19...+21 градус, днем +26...+28 градусов.

27 августа температура воды в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса, в районе Одессы +20 градусов, в районе поселка Черноморское в Крыму +13 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.