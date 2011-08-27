В учебники по истории вернули Великую отечественную и убрали оранжевый Майдан

С сентября школьники будут изучать историю по новым учебникам. Официальную их презентацию проведут 30 августа, но «Сегодня» удалось узнать их содержание.

Изначально конкурс Минобразования выиграли книги трех авторов — профессоров Елены Пометун, Алексея Стукевича и доктора исторических наук Станислава Кульчицкого, но последнюю, по словам ее автора, сняли с публикации госзаказа.

В результате историю будут изучать по двум учебникам.

В целом, они заметно изменились по содержанию в связи с возвращением к 11-летнему образованию – были сокращены все учебные программы. В книге снова на почетное место выходит термин Великая Отечественная война — он фигурирует в названии раздела, который раньше назывался «Украина во время Второй мировой войны».

Меньше стало информации о деятельности ОУН, но при этом нельзя сказать, что в учебнике проводится какая-то четкая антинационалистическая линия — борьба повстанцев и советских партизан в годы войны поданы примерно в равных долях.

Участников националистического движения называют борцами против сталинского тоталитаризма, но параллельно упоминают в числе коллаборационистов (прислужников оккупантов).

Что касается событий Майдана 2004 года, то они описаны всего несколькими абзацами, без оценочных суждений, а определение «оранжевая революция» не используется: «Наибольшее количество голосов набрали В. Ющенко и В. Янукович. Но оппозиция обратилась к протестным акциям, обвиняя власть в фальсификации подсчета голосов. По иску оппозиции Верховный суд Украины признал результаты второго тура недействительными и назначил переголосование. В конце концов на выборах победил Виктор Ющенко».

Описание современной истории заканчивается избранием президента Виктора Януковича в 2010 году и фразой о том, что он отменил изменения Конституции и Украина вновь стала президентско-парламентской республикой. Это тоже дается без каких-либо оценок.

С другой стороны, при описании такого тонкого вопроса как церковный, от оценок и намеков не удержались. Так, автор пишет, что «уровень национального сознания украинцев» сказывается на популярности тех или иных церквей в разных регионах страны. УПЦ-КП и УАПЦ более распространены в западных и центральных областях, а в восточном и южном регионах доминирует УПЦ-МП.

Так каким образом сказывается «уровень национального сознания»? В УПЦ-МП остались «несознательные» украинцы? Или наоборот, «несознательные» ушли в УПЦ-КП к Филарету? Любой вариант ответа кого-то обижает.

Елена Пометун объяснила некоторые аспекты своей книги: «Что касается коллаборационистов из националистов, то прямо прислужниками их в учебнике не называем, а констатируем факты. Говорится, что были разные проявления коллаборационизма — полицаи, сотрудники управ, журналисты, «осуществлялись попытки услужить новой власти и со стороны лидеров украинского националистического движения» (оборот этот ввела, кстати, литературный редактор).

Игры с терминами «Великая Отечественная война» и «Вторая мировая война» идут уже 20 лет, какой из них идет в школьный учебник, зависит от линии министерства. Лично я настаиваю на первом — это дань уважения к пожилым людям, для которых война всегда была только Отечественной. Больше всего изменился раздел «Украина времен независимости».

Термин «оранжевая революция» больше не применяется — объективно те события революцией не являлись, потому что кардинальных перемен не принесли».