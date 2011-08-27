НАТО не признает выборы в «грузинском регионе Абхазия»

НАТО не признает президентские выборы в Абхазии, заявил в субботу генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

На состоявшихся 26 августа выборах главы Абхазии, которую НАТО отказывается признать как независимое государство и считает частью Грузии, одержал победу Александр Анкваб, набравший в первом туре 54,86% голосов, сообщает РИА Новости.

«Проведение таких выборов не способствует мирному и долгосрочному урегулированию ситуации в Грузии. Альянс вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении генсека НАТО.

Проведение досрочных выборов главы Абхазии связано со смертью 29 мая президента Сергея Багапша.

На высший государственный пост претендовали Александр Анкваб, премьер-министр Сергей Шамба и лидер оппозиционной партии "Форум народного единства Абхазии" Рауль Хаджимба.

В выборах приняли участие 71,92% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Президент России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил Александра Анквабу с избранием президентом непризнанной мировым сообществом Абхазии.