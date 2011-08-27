Россия провела успешные испытания межконтинентальной ракеты «Булава»

С борта атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий» в Белом море был проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

Об этом министр обороны России Анатолий Сердюков доложил Президенту РФ Дмитрию Медведеву, сообщает пресс-служба Кремля.

Пуск был проведен утром в субботу, 27 августа, в акватории Белого моря в рамках испытаний комплекса на максимальную дальность полета ракеты.

По данным пресс-службы, в установленное время боевые блоки ракеты были успешно доставлены в заданный район Тихого океана при соблюдении безопасности морского судоходства.

Изначально этот пуск «Булавы» должен был состояться 20 августа, но его перенесли.

Этот старт «Булавы» - 16-й в целом и второй в текущем году.

Ранее из 15 пусков успешными были признаны восемь. Предыдущее испытание было проведено 28 июня 2011 года также с борта АПЛ «Юрий Долгорукий» (проект 955, шифр «Борей») и стало удачным. Все пуски до 28 июня 2011 года производились с подлодки «Дмитрий Донской».

СПРАВКА: Межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования Р30 3М30 «Булава-30» (РСМ-56 для использования в международных договорах, SS-NX-30 - по классификации НАТО) - новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, размещаемая на подводных лодках. Она может нести от шести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения по 100-150 килотонн, способных менять траекторию полета по высоте и курсу. Имеет маловысотный профиль полета.

Ракета разработана в Московском институте теплотехники. Максимальная дальность полета трехступенчатой ракеты – 8 тысяч километров, стартовая масса – 36,8 тонн, система управления – инерциальная, полезная нагрузка – 1,15 тысячи килограммов, длина в пусковом контейнере – 12,1 метра, длина без головной части – 11,5 метра.

Носителями ракеты «Булава-30» являются модернизированная стратегическая подлодка «Дмитрий Донской» и АПЛ «Юрий Долгорукий», также планируется построить подлодки «Александр Невский», «Владимир Мономах», всего до 2015 года – восемь АПЛ этого типа.