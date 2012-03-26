Украина – РФ: объятия русского мира сжимаются

В современном мире для достижения геополитических целей все средства хороши. Россия продемонстрировала это публикацией сообщения ИТАР-ТАСС о том, что Виктор Янукович готовится к принятию закона о статусе русского языка как государственного. Новость не только предшествовала визиту украинского Президента в Москву, но и не соответствовала тексту интервью с ним. (Речь, напомним, шла о статусе регионального языка.)

Похоже, мы услышали предупредительный выстрел в информационной войне. К сожалению, базовые для Виктора Федоровича регионы «простреливаются» российскими каналами насквозь, поэтому игра на понижение его рейтинга может не столкнуться с серьезными проблемами. Ситуация усугубляется грядущей парламентской кампанией, во время которой украинскую власть не будут критиковать только ленивые и союзники. Вплести в эту канву нужные мэсседжи – вопрос тактический и решаемый.

«Беспокоящим огнем» по Януковичу стало и сообщение о возможности подписания им соглашения о вступлении Украины в ЕврАзЭС во время пребывания в Москве. Очевидно, что речь идет об отголоске Харьковских соглашений, о стремлении если не подтолкнуть украинского Президента в объятия России, то наверняка создать ему внутриполитические проблемы. В Украине настроения «прочь от Москвы» достаточно сильны, и российская сторона может подогревать их в собственных интересах. Создание управляемых кризисов и «дружеское» разрешение «неразрешимых проблем» - фирменная специализация Владимира Путина. Он, напомню, в ночь президентских выборов пообещал особое внимание уделять именно постсоветскому пространству.

Дмитрий Медведев, дорабатывающий президентскую каденцию, не упустил возможности напомнить, что для постсоветских государств отказ от вступления в Таможенный союз будет вызывать экономические проблемы. Россия в этом вопросе не собирается уступать, и формулу «3+1», предложенную Януковичем, игнорирует по понятным причинам: если пойти навстречу Украине, то завтра и статус-кво внутри Таможенного союза будет нарушен. Пока Кремль выбрал тактику выжидания, постоянно подчеркивая неэффективность двухсторонних контактов с Банковой. Со стороны ситуация выглядит так, будто Янукович постоянно ездит на поклон в Златоглавую, а Путин с Медведевым ему отказывают в благосклонности. Понятно, что переговоры на экспертном уровне продолжаются, но для принятия решений по газовому вопросу нужна политическая воля. Ее в Москве не спешат демонстрировать, ведь за поставки «голубого золота» Украина платит исправно и в срок.

Украинской стороне приходятся наверстывать упущенное за двадцать лет независимости и иллюзий хронически добрососедских отношений с Россией. Правительство то заявит о переговорах с Германией о закупках газа у компании RWE, то предложит Европейскому Союзу использовать украинские подземные хранилища газа. На очереди, по всей видимости, тема строительства LNG-терминала, который позволит Украине получать газ из Азербайджана. Данные меры, предпринимаемые в пожарном порядке, должны скорее продемонстрировать отсутствие в украинской власти капитулянтских настроений, нежели решить все стоящие перед нашей страной энергетические проблемы.

Россия же получила широкое предложение от политиков, стремящихся быть проводниками ее интересов на украинской территории. О своем возвращении в публичную политику заявил Виктор Медведчук, хорошо знакомый не только с нравами украинской власти, но и с потайными ходами в российские властные кабинеты. Виктор Владимирович уже раскритиковал евроинтеграционные усилия украинского МИДа, назвав их «еврокапитуляцией». Понятно, что такие заявления бальзамом ложатся на сердца российских руководителей.

В Партии регионов также хватает профессиональных защитников «русского мира». Юрий Болдырев и Вадим Колесниченко заметно активизировались. Многие эксперты полагают, что для «регионалов» тема русского языка станет единственной панацеей в вопросе повышения рейтинга партии власти. Однако не стоит сбрасывать со счетов и того факта, что на этой теме будут спекулировать партии-спойлеры, способные нанести Партии регионов рейтинговый урон.

Рискну спрогнозировать скорое оживление разнообразных ультранационалистических и радикальных движений, вольно или невольно консолидирующих «региональный» электорат своими подчеркнуто резкими заявлениями. Подобная схема настолько обкатана на постсоветском пространстве, что использовать ее в предвыборной Украине сам бог велел. Оппозиционеры из «Комитета сопротивления диктатуре», декларирующие стремление сделать будущее голосование черно-белым в плане выбора, объективно играют на руку тем, кто расшатывает ситуацию в Украине. Приходится констатировать, что спроса на «третью силу» после слияния «Сильной Украины» с Партией регионов не будет.

Украина стоит перед перспективой быть зажатой в геополитические тиски публичных действий России и партизанской тактики ее сторонников в украинской политике. Противостоять этому можно только путем кристаллизации национальных интересов и использования их как платформы для консолидации. К сожалению, ни власть, ни оппозиция к этому не готовы – в их исполнении слова «Любіть Україну» звучат все более фальшиво.

фото: store.aihalaska.com, Главред