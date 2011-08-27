Из-за урагана в США чрезвычайное положение введено в 9 штатах

Президент США Барак Обама подписал сегодня указы о введении режима чрезвычайной ситуации в штатах Нью Хэмпшире и Коннектикуте в связи с продвижением урагана «Айрин» по восточному побережью страны.

Аналогичный шаг был предпринят в минувшие дни в относительно штатов Нью-Йорк, Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Делавэр, Нью-Джерси и Массачусетс, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отмечается в заявлении Белого дома, «президент уполномочил министерство национальной безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) координировать усилия по оказанию помощи населению».

Кроме того, ФЕМА, согласно распоряжению главы администрации, вправе «по своему усмотрению использовать все необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации ресурсы и оборудование».

Сам Обама принял решение досрочно вернуться в Вашингтон из отпуска, который он проводил на острове Мартас-Винъярд - в 7 км от побережья Массачусетса близ мыса Кейп-Код. Вертолет с президентом и его домочадцами приземлился на лужайке у Белого дома незадолго до полуночи в пятницу, 26 августа.

Ранее планировалось, что он прилетит в столицу в субботу и примет в воскресенье участие в церемонии открытия памятника Мартину Лютеру Кингу. Но это мероприятие из-за «Айрин» пришлось отложить.

Как подчеркнул в своем выступлении Обама, ураган, который продвигается вдоль восточного побережья США «войдет в историю». В штатах, которые может «зацепить» «Айрин», проживают около 65 млн человек.

Президент США рекомендовал соотечественникам со всей серьезностью отнестись к угрозе. «Если вы живете в одном из районов, которые находятся на предполагаемом пути урагана, вам следует уже сейчас принять необходимые меры предосторожности», - отметил он.

В 2005 году ураган «Катрина», обрушившийся на Новый Орлеан, стал причиной гибели около 1,8 тыс человек и обошелся стране в 80 млрд долларов.

По оценкам экспертов, ущерб от разрушений, которые принесет с собой «Айрин», может также составить миллиарды долларов. В Северной Каролине сегодня утром остались без электричества более 200 тысяч домов.

Между тем, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что «оставаться (дома) опасно, глупо и противозаконно». По его словам, эвакуироваться в обязательном порядке должны около 370 тыс человек, проживающих в Бруклине, Квинсе и на Манхэттене.