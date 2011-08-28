Бурджанадзе подтвердила решение супруга просить политическое убежище

Экс-спикер парламента Грузии, а ныне один из лидеров оппозиционного общественного форума «Всенародное Собрание Грузии» Нино Бурджанадзе сообщила, что ее супруг – бывший начальник погранполиции Грузии Бадри Бицадзе, заочно приговоренный городским судом Тбилиси к тюремному заключению, намерен просить политическое убежище в одной из стран Европы.

«Мы работаем над этим вопросом, Бадри обратится к одной из стран Европы с такой просьбой, и думаю, что просьба будет удовлетворена», – цитирует ее интервью грузинской газете «Резонанси» ИТАР-ТАСС. Бурджанадзе не сообщила, в какой именно стране находится ее муж. «Я поддерживаю контакт с Бадри, недавно видела его и имела беседу, но не скажу, где была эта встреча и о чем мы говорили», - заметил экс-спикер.

Как ранее писал Главред, 19 августа Бадри Бицадзе был заочно приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Бицадзе признан виновным по статье, которая звучит как «противостояние, угроза или насилие в отношении защитников общественного порядка или других представителей власти, осуществленное группой».

Согласно материалам дела, Бицадзе, по инициативе которого была сформирована полувоенизированная общественная группировка при Народном Собрании «Поклявшиеся», в мае 2011 года встретился с генералом Гией Учава и в ходе акций протеста, организованных Народным собранием, поручил при помощи доверенных и сильных физически «поклявшихся», вооруженных дубинками, а также другими предметами в качестве холодного оружия, осуществить нападения на сотрудников полиции. Сразу же после разгона оппозиционных манифестаций, 26 мая, он покинул Грузию.

Бурджанадзе отвергла все обвинения в адрес ее супруга и заявила, что «решение горсуда Тбилиси является местью властей Грузии в отношении ее семьи».

Напомним, Бицадзе возглавлял погранслужбу Грузии с 2004 по 2008 год.