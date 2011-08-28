Молодые украинцы: против несостоятельной власти надо бороться (ОПРОС)

Больше половины молодых украинцев согласны с тем, что давно пора поднимать народ на борьбу против власти, не способной руководить страной. Об этом свидетельствуют результаты социально-психологического опроса Института социальной и политической психологии АПН Украины.

С этим тезисом согласились 56,9% молодых людей, 49,8% людей среднего и 46,3% старшего возраста. Не согласны с ним 16,4% и затруднились с ответом 26,6% молодых людей, сообщает ZN.UA.

«Молодежь всегда больше готова идти на баррикады. Старшие люди взвешивают, что могут потерять, а чего — добиться, прибегая к протестным действиям. Однако и среди них высока доля тех, кто считает, что следует поднимать народ на борьбу. Если до этого действительно дойдет, то реальное количество людей, которые выйдут на улицы, будет в несколько раз меньше. Но известно, что для совершения революции достаточно и 5% населения», — сказал доктор психологических наук, заведующий лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии Вадим Васютинский.

Как подчеркнул психолог, данные опроса не являются репрезентативными для всего общества. Были опрошены жители шести городов — Донецка, Киева, Львова, Одессы, Севастополя, Харькова. «Мы не ставили целью определить точные проценты, речь шла, скорее, об обнаружении основных социально-психологических тенденций развития массовых настроений», — сообщил он.