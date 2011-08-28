Каддафи хочет обсудить передачу власти в Ливии

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Официальный представитель полковника Каддафи сообщил, что ливийский лидер желает обсудить вопрос о передаче власти в Ливии. По словам представителя Каддафи, позвонившего в одно из информационных агентств, переговоры должны проходить при участии сына ливийского лидера Саади. Об этом сообщает Би-би-си.
Повстанцы, контролирующие большую часть Ливии, в том числе Триполи, считают, что Каддафи по-прежнему находится в районе столицы страны.
Между тем, заместитель главы Национального переходного совета Махмуд Джибрил попросил Лигу арабских государств оказать помощь в стабилизации положения в Ливии.
В своем выступлении перед членами организации в Каире он сказал, что, если его совет не сможет быстро наладить работу основных служб в стране, то это еще больше усугубит положение.
Джибрил призвал арабские страны как можно скорее направить Ливии финансовую помощь.