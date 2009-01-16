Рада разбрелась «по Канарам»

16 января 2009, 18:46

В последний день третьей сессии шестого созыва Верховной Рады робота депутатов не очень складывалась. У парламентариев уже явно было нерабочее настроение, вещи на двухнедельный отдых до 3 февраля сложены, билеты в теплые края куплены.

Начало парламентского дня ознаменовалось неожиданной для многих новостью о том, что лидером фракции НУНС был избран Николай Мартыненко. Некоторые депутаты из группы «За Украину!» были настолько удивлены таким ходом событий, что не постеснялись назвать организаторов этой фракционной рокировки нецензурными словами на весь зал. Объясняется такая неосведомленность тем, что назначали Мартыненко не на заседании фракции, а путем сбора подписей под соответствующим решением. Заместителями председателя фракции стали Борис Тарасюк, Александр Третьяков, Руслан Князевич и Тарас Стецькив. Почему «нашеукраинцы» прибегли к такому неожиданному способу избрания своего председателя? Юрий Костенко объяснил «Главреду»: мол, учитывая отечественные реалии, депутатов очень трудно собрать в одно время в одном месте. «У нас же все очень заняты. Большинство депутатов – бизнесмены, и парламент только формально работает на постоянной основе. Вы же сами знаете реальный стаж большинства депутатов...», – сокрушался Костенко. Его коллега по фракции Юрий Кармазин нашел другое объяснение: «Проведение заседаний фракции блокировалось. Вот мы и приняли решение, чтобы каждый высказался таким образом, и собрали свыше 40 подписей в пользу избрания Николая Мартыненко председателем фракции при кворуме в 37». Еще одна «нашеукраинка» Ирина Геращенко назвала «Главреду» аж две причины того, почему не удавалось собрать фракцию все время после отставки Вячеслава Кириленко. Первая – это само отсутствие руководителя фракции: «Когда нет руководителя фракции – трудно ее собирать. А в отставку подал не только Вячеслав Кириленко, но и его заместитель Роман Зварыч – человек, который нес на себе большой объем организационной работы». Вторая причина – субъективная. «Та часть фракции, которая подписалась за вхождение в коалицию, не понимала репрессий (против себя. – Ред.), потому что это решение люди приняли после соответствующего обсуждения на фракции, когда 55 ее членов проголосовали за начало переговорного процесса относительно формирования коалиции трех. Решений съездов о невозможности такой коалиции тоже не было. Другая же часть – та, которая поддержала исключение членов партии НСНУ из совета партии, не могла аргументированно объяснить свои действия и чувствовала дискомфорт, в чем и признавалась в частных беседах», – объяснила Геращенко. Поэтому, по ее словам, во фракционных встречах нужно было сделать паузу, чтобы эмоции, которые так часто мешают украинской политике, не навредили фракции, которой сегодня нужно работать над своей консолидацией. «Новое руководство намеревается встретиться с каждым народным депутатом отдельно, обсудить нашу совместную работу на следующей сессии. И теперь есть большой шанс, что фракция наконец начнет собираться. Это самое главное», – подытожила Геращенко. С новыми силами и новым руководством «нашеукраинцы» присоединились к работе Рады. Первым своим решением депутаты решили перенести заслушивание отчета парламентской временной следственной комиссии относительно расследования нарушений земельного законодательства Тернопольским горсоветом. Потом народные избранники перешли к заслушиванию отчета ВСК относительно действий севастопольской власти по злоупотреблению землей и разворовыванию государственных средств. Депутаты согласились с обвинениями в злоупотреблениях главы Севастопольской государственной администрации Сергея Куницына, дали поручение правоохранительным органам обратить внимание на ситуацию в городе и обратиться к Президенту с просьбой освободить Куницына от должности в соответствии с решением 2/3 депутатского корпуса Севастопольского горсовета. Кстати, члена «Единого центра» Куницына (по идее, своего оппонента – ведь «ЕЦ» в коалицию не входит) активно защищал новоизбранный председатель фракции НУНС Николай Мартыненко – он активно давал «своим» депутатам команды за отчет комиссии не голосовать. Особую результативность Рада показала во время рассмотрения постановления о введении моратория на отчуждение имущества у книжных магазинов и издательств. Защитить книгу согласились почти все – аж 424 депутата. Кроме того, депутаты внесли несколько поправок в Административный и Уголовный кодексы, однако в коалиции не хватило голосов, чтобы внести изменения в пенсионное законодательство. О желании депутатов работать в конце рабочего дня ближе к 14 часам свидетельствовало то, что в последние полчаса в сессионном зале был лишь десяток депутатов, и то вместе с президиумом. По-видимому, депутаты уж очень сильно боялись не успеть на свои рейсы «на Канары». «Верной дорогой идем, товарищи!» Пост сдал, пост принял «Коллеги, вместо Славы теперь я» «Передай всем, вместо Кириленко теперь он» «Человек, который стоит слева, – это моя правая рука...» «И зарплату теперь тебе урезаем» «А что бы такое придумать, чтобы и сессию не закрыть, и отдохнуть нормально?» «За 229 депутатов, решение принято» «Коллеги, а давайте создадим межфракционную депутатскую группу «Очкариков-патриотов» «Вот такого карася поймал, не верите»? «И веришь, Олег, в Грузии кризиса нет совсем» - «Слава, а что же нам теперь делать?» - «Спрашивай у нового председателя фракции» «Ну, Борис, не переживай, в следующий раз ты станешь председателем фракции» «И говорю я вам, Иван Григорьевич, при всем уважении, выгоним ваше правительство ко всем чертям» «Зря аплодируете, не будет этого!» - «Иван Степанович, так записывайтесь в Партию регионов» - «Да не смешите вы меня, Владимир Васильевич» «От имени Министерства труда заявляю вам: плохо работаете» «В этой футболке вчера в боулинге вот такой шар пульнул, сегодня опять пойду» «А этим пальцем я голосую»

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