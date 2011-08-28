В Администрации Президента забыли "оформить" премию им.Довженко за прошлый год

Кинематографисты, которым была присуждена Государственная премия имени Александра Довженко за 2010, до сих пор ее не получили. Хотя ее должны были вручить еще 12 сентября 2010 года, в день рождения Довженко. Не подписан соответствующий Указ Президента о присуждении так и не был подписан. В Администрации Президента о нем просто забыли. Но исправить ошибку сегодня не так просто — для этого нужно вносить изменения в госбюджет.

«В прошлом году премия была присуждена авторам документального фильма «Объяснение в любви». Однако соответствующего президентского указа не дождались... Чиновники просили не поднимать шум: ну, произошла небольшая техническая заминка, но ведь скоро указ будет подписан. Между тем проходили месяцы, воз стоял на том же месте…» — пишет в своей статье для ZN.UA Юрий Бутусов.

«О вручении премии в положенные сроки в администрации президента действительно ЗАБЫЛИ», — утверждает автор.

Исправить столь досадную оплошность совсем не просто. Для этого требуется – ни много ни мало — внести изменения в закон «О государственном бюджете». Ведь наряду с премией государство должно перечислить лауреатам 100 тыс. грн. Следовательно, нужно провести поправку о выплате 100 тыс. грн через Комитет Верховной Рады и принять поправки в трех чтениях в сессионном зале.

Напомним, Комитет по премии принял решение о присуждении премии имени Довженко за 2010 год авторам фильма «Объяснение в любви» — режиссеру Ролану Сергиенко, оператору Эдуарду Тимлину, композитору Владимиру Губе.

Государственная премия имени Александра Довженко за выдающийся вклад в отечественное киноискусство в Украине присуждается с 1995 года. Ее лауреатами являются Борислав Брондуков, Кость Степанков, Юрий Ильенко, Кира Муратова, Маргарита Криницына, Леонид Осыка.