"Айрин" добрался до Манхэттена: эвакуироваться уже поздно

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Штормовой ветер и проливные дожди обрушились на Нью-Йорк, до которого ураган «Айрин» добрался под утро, передает ВВС.



Есть опасения, что подъем уровня воды может разрушить защитные сооружения в нижней части Манхэттена и затопить финансовый район - Уолл-стрит. В некоторых частях города нарушено энергоснабжение. Власть полностью закрыла транспортную систему города.



Как передавал ранее Главред , около 350 тыс. жителей мегаполиса принудительно эвакуировали из низко лежащих районов из-за риска наводнений.



Но сейчас мэр города Майкл Блумберг заявил, что сейчас эвакуироваться из опасных районов уже поздно, и жители должны оставаться в своих домах. Из-за урагана, по сообщениям, погибли по меньшей мере восемь человек.



В штатах Северная Каролина и Вирджиния разрушены здания, многие районы затоплены. Сотни тысяч людей остались без электричества.