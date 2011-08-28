Главный "грантоед" Украины — государство

На протяжении последних четырех лет международные доноры отдают приоритет государственному сектору, уменьшив финансирование институтов гражданского общества до одной трети собственных бюджетов. Основную помощь получает правительственный сектор Украины.

Об этом сообщил ZN.UA председатель правления Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека Олег Мартыненко.

«Общая сумма международной благотворительной помощи, полученной государственными учреждениями Украины в 2010 г., составляет около $30 млн. 832 тыс. 900, то есть 51% от годового объема помощи. Однако этот процент значительно больше, если учитывать проекты Совета Европы и программу USAID, которые на протяжении последнего года предоставили методическую и техническую помощь более чем 2500 работникам судебных органов, а также повысили профессиональный потенциал работников 484 судов», — отмечает он.

«Стратегия и эффективность распределения донорской помощи остается дискуссионной темой, поскольку правительство ни после 2005-го, ни после 2010-го да не проявило надлежащей политической воли к реформированию государственных структур в сторону улучшения их работы в области обеспечения прав и свобод человека. Несмотря на значительную донорскую помощь, в Украине с 2004 года остаются практически в неизменном виде коррумпированная судебная ветвь власти, бесконтрольные и крайне непрозрачные органы прокуратуры, бездействующий институт омбудсмена, устаревшее уголовно-процессуальное законодательство», — считает эксперт.

«Однако именно инициативы неправительственного сектора, поддержанные донорскими фондами, продолжают играть ключевую роль в защите прав человека и выполнять роль катализатора в реформировании внутренней государственной политики», — констатирует Мартыненко.