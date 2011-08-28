Янукович поздравил украинских шахтеров

{1-} 28 августа Украина отмечает День шахтера. Президент Украины Виктор Янукович поздравил горняков с из профессиональным праздником.

«Шахтерская профессия является одной из самых героических из всех мирных профессий, специалисты которой своим ежедневным кропотливым трудом обеспечивают благосостояние миллионов украинцев», – говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его официальном сайте.

«Глубоко убежден, что благодаря вашему мужеству и самоотверженности вы и в дальнейшем будете приумножать добрые трудовые традиции нелегкого труда горняка, будете содействовать стабильному социально-экономическому развитию Украинского государства, ее энергетической безопасности», – отметил Янукович.

Он также напомнил, что в этот день мы также вспоминаем и чествуем память тех, кто не вернулся из забоя.

Как ранее писал Главред, смертность на украинских шахтах является одной из самых высоких в мире. Ежегодно в Украине добывают 70 миллионов тонн угля, и за каждый миллион приходится платить жизнью двух горняков.

Так, лишь в конце июля в результате двух аварий на шахте «Суходольская-Восточная» на Луганщине и на шахте имени Бажанова в Донецкой области погибли 37 человек. Как следствие, без родителей остались 28 детей, почти половина из них – несовершеннолетние.

Напомним, профессиональный праздник работников угольной промышленности отмечается в последнее воскресенье августа еще с 1980 года. День шахтера отмечают также горняки России, Беларуси и Казахстана.