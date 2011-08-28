Убит один из лидеров "Аль-Каиды"

В Пакистане ликвидирован один из главарей террористической организации «Аль-Каида» Атийя Абд аль-Рахман. Известно, что он руководил операциями этой террористической организации и был признан «вторым лицом» в организации после смерти бин Ладена.

Об этом американским журналистам сообщил представитель администрации президента США, сообщает Euronews. Аль-Рахман, был убит 23 августа в Вазиристане – горном районе, граничащем с Афганистаном. Был ли один из руководителей «Аль-Каиды» уничтожен ракетой, выпущенной с беспилотника, не уточняется.

Уроженец Ливии Атийя Абд аль-Рахман фигурировал в списке террористов, в связях с которыми в конце июля 2011 года США обвинили власти Ирана. Тогда сообщалось, что аль-Рахман является представителем «Аль-Каеды» в Иране.

В Белом Доме полагают, что смерть боевика станет огромной потерей для «Аль-Каиды» и ослабит группировку.