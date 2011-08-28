Сербия не откажется от Косово ради ЕС

{1-} Президент Сербии Борис Тадич заявил в интервью сербским СМИ, что Сербия не откажется от своего влияния на севере Косово, даже если это повлечет задержку в реализации плана страны получить статус кандидата на вступление в Евросоюз до конца этого года.

По словам сербского Президента, условия немецкого канцлера Ангелы Меркель неприемлемы для Сербии. Он также отметил, что если приобретение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз и начало переговоров о вступлении невозможны сегодня, «они будут возможными завтра», сообщает Радио Свобода.

Отметим, во время своего визита в Белград канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Сербия должна урегулировать отношения с Приштиной и отказаться от наличия госинститутов, действующих на севере Косово, где проживает сербское меньшинство.

Ранее, канцлер заявила, что путь в ЕС невозможен без стремления к мирному решению конфликта. «Хотя раны прошлого очень глубоки и еще не затянулись, попытки должны предпринять обе стороны, иначе у этого региона не может быть европейской перспективы», - сказала Меркель.

Спустя четыре недели после эскалации конфликта на сербско-косовской границе видно, как быстро в этом регионе дело может дойти до вооруженных столкновений, сказала канцлер. Поэтому, по ее словам, все члены Евросоюза должны «проявлять стремление решать конфликты мирным путем - в диалоге и основываясь на принципах правового государства».

Меркель также напомнила, что на саммите ЕС в Салониках в 2003 г. было принято решение предоставить возможность вступления в Евросоюз всем государствам бывшей Югославии. «Однако это, разумеется, невозможно без выполнения определенных условий. Помимо соблюдения принципов ЕС, каждая страна должна стремиться к сотрудничеству с соседями, проявлять к ним уважение и решать конфликты мирным путем», - подчеркнула она.

Одновременно канцлер отметила подвижки Белграда на пути в Евросоюз - в частности, задержание подозреваемых в совершении военных преступлений Ратко Младича и Горана Хаджича и передачу их Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге.

Отметим, ситуация с сербскими районами непризнанной республики Косово, которая в одностороннем порядке, опираясь на военную помощь НАТО, заявила о выходе из состава Сербии, обострилась 25 июля 2011 г. после попытки вооруженных формирований Приштины установить контроль над контрольно-пропускными пунктами (КПП) «Ярине» и «Брняк» для соблюдения решения о запрете ввоза сербских товаров. Тогда попытка была отбита. После этого сербское население организовало баррикады вокруг спорных КПП. Вмешательство представителей международного контингента войск позволило частично разрядить обстановку.

В 2008 г. Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. США и большинство государств Европы, признали ее. Белград по-прежнему считает эту территорию частью сербского государства. Не признают независимость Косова Россия, Индия, Китай и ряд других стран мира.

В настоящее время на севере Косово проживают 60 тыс. сербов. Они не признают суверенитета края и считают своей столицей Белград.