Сирийские солдаты переходят на сторону повстанцев

В пригороде столицы Сирии Дамаска ночью произошла стычка между силами безопасности и группой военных, перешедших на сторону демонстрантов. Об этом рассказали жители столичного пригорода, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters.

По словам очевидцев, группа военных отказалась стрелять в толпу демонстрантов и, укрывшись за деревьями, открыла огонь по правительственным войскам.

В то же время, сирийская армия опровергает регулярно поступающие сообщения о переходе военных на сторону демонстрантов.

Напомним, сегодня Лига арабских государств призвала власти Сирии отказаться от насилия в отношении собственного народа. Генеральный секретарь Лиги Набиль аль-Араби намерен посетить Дамаск с посреднической миссией.

По данным ООН, при подавлении массовых выступлений в Сирии с середины марта погибли более двух тысяч человек.