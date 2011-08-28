Ливия восстановила членство в Лиге арабских государств

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Лига арабских государств (ЛАГ) официально признала Национальный переходный совет Ливии. В ночь на воскресенье в Каире завершилось чрезвычайное заседание совета ЛАГ на уровне министров иностранных дел, на котором было восстановлено членство Ливии в ЛАГ. Делегацию страны возглавлял премьер-министр Национального переходного совета Махмуд Джибрил.

В своем заявлении ЛАГ призвала ООН и заинтересованные страны разморозить активы Муамара Каддафи и передать их властям повстанцев, «чтобы помочь жителям Ливии в непростых сложившихся обстоятельствах». Ранее Национальный переходный совет просил у международных организаций гуманитарную помощь, медикаменты и продовольствие сообщает Al Jazeera

«Мы призываем ООН разрешить Национальному переходному совету занять место Ливии в ООН и других международных организациях», – говорится в заявлении Лиги арабских государств. У комплекса зданий ЛАГ в Каире зеленый флаг Ливии, связанный с режимом Каддафи, в ночь на воскресенье был заменен на флаг повстанцев.

Как писал ранее Главред, конфликт в Ливии далек от завершения. Во вторник повстанцы захватили бункер Муамара Каддафи, который считался главной его резиденцией в столице страны, однако где находится сам Каддафи на данный момент, остается неизвестным.