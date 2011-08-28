Повстанцы согласны разговаривать только с пленным Каддафи

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Повстанцы Переходного национального совета (ПНС) Ливии не согласятся на переговоры с Муаммаром Каддафи, если полковник не сдастся.

Соответствующее заявление сделал сегодня секретарь по экономическим и финансовым вопросам ПНС Али Тархуни. «Нам даже неясно, где он сейчас находится, – отметил Тархуни. – Никаких переговоров не будет, пока Каддафи не сдастся».

Напомним, лидер Джамахирии предложил оппозиции провести переговоры о создании переходного правительства. Сообщалось также, что Каддафи готов начать переговоры о передаче власти и поручил вести их своему сыну Саади.

Как ранее писал Главред, повстанцы контролируют большую часть Триполи и Ливии. При этом формирования оппозиции осаждают родной город Каддафи Сирт, который находится в руках его сторонников.

Один из командующих силами противников Каддафи, ведущих осаду города, полковник Салем Муфтах ар- Рефайди заявил, что родной город Муамара Каддафи Сирт будет взят силами оппозиции в течение 10 дней. Он сообщил, что в случае, если переговоры о сдаче города с целью избежать жертв среди мирного населения не дадут результата, Сирт будет взят штурмом

«Мы не стремимся к кровопролитию, наша цель – освобождение, – заявил полковник ар-Рейфайди. - Мы не хотим больше проливать кровь, особенно мирного населения – женщин, стариков, детей. Однако нет речи о том, чтобы мы повернули назад и отступили. После всего этого кровопролития мы не можем сказать: «Приходите, Муамар, Сейф аль-Ислам, извините, возьмите обратно Ливию. Уже поздно. Игра закончена», – заявил полковник.