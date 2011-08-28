15 человек получили ранения на турецком пляже

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На пляже в турецком курортном городе Кемер в результате взрыва получили ранения 15 человек, в том числе семеро граждан России, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ в Анталии Александра Толстопятенко.

Взрыв произошел прямо среди лежаков отеля Olympos, большинство пострадавших получили ранения из-за разлетевшейся морской гальки. Шестеро из семерых пострадавших россиян госпитализированы, одного выписали сразу после оказания первой медицинской помощи.

«Они получили легкие ранения - посекло галькой», - рассказал Толстопятенко.

По предварительной версии, на пляже взорвался взрывпакет. Обстоятельства происшедшего выясняются.

Напомним, в конце июля около 100 российских граждан обратились в клиники г. Аланья (Турция) с симптомами пищевого отравления.

Инцидент произошел в отеле Club Gunes Garden (Аланья). Как сообщали в Ростуризме, в гостиницу экстренно прибыли представители Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства Турции, которые взяли пробы продуктов питания и воды.