Великобритания отказалась от переговоров с Каддафи

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Муаммар Каддафи обратился к Великобритании с предложением о передаче власти и о создании переходного правительства. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг отверг это предложение ливийского лидера. Глава МИД заявил об этом в интервью телеканалу Sky news.

По мнению Хейга, заявление Каддафи говорит о том, что он занимается самообманом и считает, что все еще контролирует страну. Министр полагает, что контроль над Ливией уже осуществляет повстанческий Переходный национальный совет (ПНС). При этом Хейг признал, что некоторые территории, например, родной город Каддафи Сирт, по-прежнему контролируются сторонниками Каддафи.



"Они (повстанцы) ведут переговоры с племенами вокруг Сирта, чтобы положить конец насилию. Однако предложение о том, чтобы обсудить передачу власти, несколько запоздало, - сказал Уильям Хейг. - Несколько дней назад я говорил, что заявления полковника Каддафи свидетельствуют о том, что он обманывает себя. Это еще один пример самообмана".



"Передача власти уже происходит. Министры Переходного национального совета уже находятся в Триполи, и они во все большей степени контролируют ситуацию", - заявил британский министр иностранных дел.



Глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль и ряд его помощников пока остаются в Бенгази "из-за отсутствия безопасности в Триполи и большого числа желающих встретиться с ними там". В то же время в Триполи прибыли члены сформированного ПНС исполнительного комитета, который призван выполнять роль временного правительства. По имеющимся данным, повстанческие "министры" остановились в одном из пригородов Триполи, так как в городе их безопасность не может быть гарантирована.