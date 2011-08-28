Повстанцами в Триполи командует выходец из«Аль-Каиды»

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Абдель Хаким Белхадж экс-глава одной из ливийский структур «Аль-Каиды» назначен командующим подразделениями мятежников в Триполи, сообщают «Подробности».



По информации издания, его назначение на этот пост состоялось в прошлую субботу.

«Задача Белхаджа – объединить усилия находящихся в ливийской столице разрозненных групп повстанцев для того, чтобы установить окончательный контроль над Триполи».



Абдель Хаким Белхадж возглавлял в 90-х годах организацию Ливийская исламская боевая группа. Запрещенная и внесенная в «террористический список» ООН, она была тесно связана с «Аль-Каидой».

Напомним, в Пакистане убит один из главарей террористической организации «Аль-Каида» Атийя Абд аль-Рахман. Известно, что он руководил операциями этой террористической организации и был признан «вторым лицом» в организации после смерти бен Ладена.



«Сам Белхадж выступил против западной демократии и рассматривал джихад как единственный способ достижения победы», - сообщает агенство.